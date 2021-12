MotoGP, Enea Bastianini ed il ‘Bestiafest’ per un 2021 da ricordare

Enea Bastianini ed il suo Fan Club in festa per concludere la bella stagione di debutto in MotoGP. Con tifosi, tanti ospiti ed anche la sua Ducati per il 2022.

Si è chiusa in festa la prima stagione MotoGP di Enea Bastianini. Anzi, con doppi festeggiamenti, visto che in occasione del titolo Moto2 2020 non aveva potuto realizzare una serata con Fan Club e tifosi a causa delle restrizioni da Covid. Nella serata di martedì 21 dicembre invece tutti riuniti al ristorante Frontemare di Rimini. Un evento appunto per ricordare il suo primo iride, ma allo stesso tempo per celebrare una bellissima annata di debutto nella top class del Motomondiale.

Sottolineiamo infatti il doppio podio ottenuto da ‘Bestia’ in occasione dei due round MotoGP disputati al Misano World Circuit. A rimarcare una crescita esponenziale nella seconda parte di campionato, un punto di partenza verso il 2022. In bella vista anche la Desmosedici GP21 del team Gresini, con cui affronterà il prossimo anno, ma anche ospiti illustri. Per Ducati c’erano Davide Tardozzi ed Alberto Giribuola, capotecnico del pilota da questo 2021, oltre a Michele Masini e Manuel Poggiali, rispettivamente direttore sportivo e riders’ coach di Gresini Racing. Senza dimenticare Bryan Toccaceli, grande amico del #23 e sempre presente a questi eventi.





































Foto: Marzio Bondi