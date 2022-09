Fabio Quartararo: la tuta si è aperta mentre cadeva, cosa c’è che non va?

di Oléna Champlain/paddock-gp

Nel round MotoGP ad Aragon, quando Fabio Quartararo è caduto pesantemente dopo il contatto con Marc Marquez, la sua tuta si è aperta. Una situazione grave, che mette chiaramente in grave pericolo l’integrità del pilota. Ma diventa insopportabile se constatiamo che questo tipo di eventi si sta ripetendo un po’ troppo spesso. Nessuno ne parla, un silenzio assordante su una vera questione di sicurezza. Ci vorrà un dramma per mettere finalmente in discussione questi veri problemi di chiusura? Qui le immagini dell’incidente

Fabio Quartararo non cade spesso, ma quando lo fa statisticamente ha più problemi con la sua tuta Alpinestars rispetto alle altre. E un giorno dovremo chiederci perché. Ricordiamo che l’anno scorso la sua s’è aperta di colpo durante la gara MotoGP in Catalunya. Finì così il suo calvario e per questo fu anche penalizzato. Per fortuna non ha avuto un incidente durante questi giri compiuti con il petto all’aria.

MotoGP, sta succedendo troppo spesso

Ad Assen, in questa stagione, l’airbag della tuta di Fabio Quartararo non è scattato durante la sua seconda caduta che ha portato al suo ritiro. Il francese aveva una spalla dolorante, ma non è rimasto gravemente ferito. C’è poi questo incidente ad Aragon: si vede chiaramente Fabio Quartararo in grande pericolo con la tuta aperta mentre scivola in pista. Ricordiamo che il pilota Yamaha è stato portato al Centro Medico di Alcañiz a causa delle escoriazioni riportate al petto per lo sfregamento sull’asfalto.

Ma queste situazioni non hanno toccato solo il campione MotoGP in carica. In Austria s’è aperta la tuta di Jorge Martin, che ha corso senza essere penalizzato. A Silverstone, quando Aleix Espargaró è rimasto a terra un po’ stordito dopo essere stato lanciato dalla sua Aprilia, s’è visto chiaramente che la sua tuta era aperta. Come mai? Cosa succede con le chiusure? È la pressione dell’airbag? Ci perdiamo in congetture, perché non c’è mai una risposta. Una sola certezza: il pilota è in pericolo in queste situazioni.

L’articolo originale su paddock-gp