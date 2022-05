Fabio Di Giannantonio, velocità e umiltà: “Non sono pronto per vincere”

Il team Gresini Racing non smette di stupire in questa sua prima stagione MotoGP. Dopo le tre vittorie di Enea Bastianini (10° in griglia al Mugello), arriva anche la pole position di Fabio Di Giannantonio. Se qualche voce di corridoio lo voleva già fuori dai progetti Ducati per il prossimo anno, questa prestazione spazza via le nuvole grigie e conferma che il pilota romano ha la stoffa del campione. In condizioni a dir poco complicate piazza il best lap in 1’46″156, davanti ai due connazionali Marco Bezzecchi e Luca Marini. Un trionfo tutto italiano quello del sabato di qualifiche al Mugello, ma il rookie romano sa di dover viaggiare a testa bassa e pedalare.

Seconda pole per Di Giannantonio

La rincorsa di ‘Diggia’ alla pole è partita dalla Q1, riuscendo a conquistare una delle due poltrone disponibili piazzandosi davanti a Marc Marquez. “Guidare una Ducati MotoGP al Mugello è qualcosa di molto speciale in sé. Ma poi arrivare in pole davanti a tutti i tifosi italiani è qualcosa di completamente diverso“, sorride il 23enne pilota del team Gresini. Questa è solo la sua seconda pole in un Gran Premio dopo quella agguantata in Moto2 ad Aragon nella stagione 2019. Ma adesso Fabio Di Giannantonio sa che serve una buona dose di umiltà per portare a casa un buon risultato. “Non abbiamo decisamente il passo per poter puntare alla vittoria in questo momento. Oggi le condizioni sono andate bene. Penso che sia stato fondamentale seguire Jack [Miller] e Marc [Marquez] in Q1. Sono noti per essere i migliori in queste condizioni“.

Il rookie della MotoGP ha ancora molta strada da fare, ma la pole è sicuramente un primo passo per poter puntare a risultati ambiziosi in breve tempo. “E’ pazzesco, sono arrivato al Mugello consapevole di poter fare bene, è la mia pista preferita. Mi aspettavo di fare una bella qualifica ma sicuramente non la pole. Ero concentrato sul giro, non vedevo le gocce e alla fine è venuto fuori. La dedico a tutte le persone che sono sempre vicino a me nei momenti brutti, perché è sempre facile salire sul carro dei vincitori. Sono loro a darmi la carica – ha concluso Di Giannantonio – e mi aiutano a credere in me“.

Foto di Valter Magatti