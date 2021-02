Esponsorama Racing si presenta per il 2021. Evento svolto in Andorra con tutti i piloti MotoGP, Moto3 e MotoE presenti. Ecco le nuove livree.

La prima presentazione dell’anno vede protagonista il team Esponsorama Racing. Tre le categorie in cui sarà protagonista questa struttura: MotoGP con i rookie Enea Bastianini e Luca Marini, Moto3 con Carlos Tatay e Niccolò Antonelli, MotoE con Xavier Cardelús e l’esordiente André Pires. Non è mancato il team manager Ruben Xaus, che ha ‘condotto’ l’evento in Andorra, accompagnato anche da Paolo Ciabatti.

La moto di Marini l’avevamo già vista, ecco ora quella di Enea Bastianini. Ricordiamo, con il #23 ora, visto che il suo 33 in MotoGP è già in uso con Binder. “Abbiamo un bel team, una squadra giovane e siamo sicuri di poter ottenere bei risultati. Siamo felici di intraprendere questa nuova avventura” ha dichiarato Paolo Ciabatti.

Stessa colorazione che troveremo anche sulle Moto3 per il confermato Carlos Tatay ed il nuovo arrivo Enea Bastianini. Discorso valido anche per le Energica Ego Corsa di Xavier Cardelús e di André Pires.

Foto: Esponsorama Racing@realeavintia