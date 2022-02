Un 2021 da compagni di box e rivali in pista. Quest'anno Remy Gardner e Raúl Fernández rivivranno la stessa sfida, ma in MotoGP. Due esordi da osservare.

Un déjà-vu di quanto visto in classe intermedia, stavolta nella categoria MotoGP. Il calmo Remy Gardner e l’esplosivo Raúl Fernández, compagni di squadra e protagonisti assoluti nella Moto2 2021, si ritrovano di nuovo davanti alla stessa sfida. Non per il titolo (anche se non si sa mai), ma di nuovo parte della medesima squadra, osservandosi con particolare attenzione e sfidandosi per il titolo di Rookie dell’Anno. Questo fine settimana il Qatar ospiterà il primo round del duello tra gli esordienti in casa Tech3 (un doppio debutto, come nel 2017), vedremo come partiranno campione e vice-iridato della middle class.

Ricordando che Remy Gardner ha disputato i test invernali con un polso in condizioni tutt’altro che perfette per un recente infortunio. Ma l’australiano ha stretto i denti e completato tutte le giornate in programma, svolgendo anche qualche prova per KTM (come alcune soluzioni aerodinamiche). Ora però ci siamo, pochi giorni e si comincia a fare sul serio. “Mi sembra ragionevole puntare al titolo di Rookie dell’Anno” ha dichiarato, parlando degli obiettivi stagionali. “Vorrei anche essere in grado di lottare per qualche piazzamento in top ten.” Mantenendo il suo solito mantra. “Dobbiamo rimanere calmi e pensare ad una gara alla volta.”

Dall’altra parte del box c’è un Raúl Fernández che ha attirato presto l’attenzione nel corso dei test ufficiali. Uno stile più esplosivo del collega, come visto già l’anno scorso, una storia che potrebbe ripetersi. Ma è presto per fare qualsiasi commento, la sfida iniziale sarà in primis verso il ritrovato compagno di box, poi verso gli altri esordienti. Il primo pensiero però al momento è il debutto da pilota MotoGP tra pochi giorni. “Ho sognato a lungo questo giorno, era il mio obiettivo ed ora è giunto il momento di vivere il sogno” ha sottolineato lo spagnolo. “Non potrei essere più felice. Darò sempre la migliore versione di me stesso.”

Foto: KTM Images