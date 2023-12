Dopo un campionato MotoGP 2022 oltre le aspettative, anche nel 2023 il team Gresini Racing è riuscito a fare bene. Conclusa la partnership con Aprilia, la firma con Ducati ha consentito alla squadra di raggiungere risultati molto importanti negli ultimi due anni. E nel 2024 c’è la prospettiva di brillare di nuovo, perché arriva un certo Marc Marquez otto volte campione del mondo. Perché non essere ottimisti e non sognare?

Enea Bastianini 2022

Dopo un buon anno da rookie nel team Avintia, Bastianini fa ritorno nella struttura per la quale aveva già corso in Moto3 tra il 2014 e il 2016. Alla prima gara in Qatar subito una vittoria e una grande commozione per tutta la squadra, con l’immancabile dedica a Fausto. Vittorie anche ad Austin, a Le Mans ed Aragon più altri due podi e un terzo posto nella classifica finale (migliore indipendente) per il pilota riminese.

Nadia Padovani non ha potuto trattenerlo, la chiamata del team ufficiale Ducati era di quelle impossibili da respingere. Il Bestia deve tanto a Gresini Racing, che ha creduto in lui a inizio carriera e che poi lo ha aiutato ad affermarsi in MotoGP.

Alex Marquez 2023

Un altro pilota che è riuscito a vincere con la squadra romagnola è Marquez junior, che dopo tre anni complicati con la Honda è rinato salendo su una Ducati e lavorando in un box con atmosfera familiare. Lo spagnolo ha trionfato nelle sprint race di Silverstone e Sepang, mentre nelle gare lunghe ha trovato il podio in Argentina (terzo) e ancora in Malesia (secondo).

Tra cadute e infortuni qualche zero di troppo nel suo score stagionale, però Alex è un altro che può dire grazie a Gresini Racing per la fiducia ricevuta. Con un anno di esperienza alle spalle può certamente pensare di migliorare i suoi risultati nel 2024, quando la presenza del fratello Marc potrebbe dargli stimoli ulteriori.

Fabio Di Giannantonio 2023

Fausto Gresini ha creduto in Diggia sia in Moto3 sia in Moto2, poi gli ha dato fiducia promuovendolo in MotoGP. Un 2022 con tanti problemi e una buona parte di 2023 che lo aveva lasciato senza sella per l’anno prossimo. Poi c’è stato un cambio di passo e nell’ultima parte di stagione ha ottenuto ottimi risultati.

Il podio nella gara a Phillip Island è stato il suo primo in top class, poi in Qatar un weekend magico: secondo posto nella sprint e vittoria nella gara lunga. Piazzamenti ottenuti quando ormai il team Gresini aveva firmato con Marc Marquez, ma che gli hanno permesso di trovare una buona sistemazione in VR46 al posto di Luca Marini. Ha dichiarato che si aspettava una gestione migliore della vicenda Marquez da parte della squadra, però in fondo capisce la scelta ed è riconoscente alla famiglia Gresini. Nel 2024 avrà un’altra occasione per dimostrare di meritare la MotoGP.

Marc Marquez 2024?

C’è grande curiosità di vedere cosa riuscirà a fare l’otto volte iridato con la Ducati Desmosedici GP23. Molti pronosticano che sarà un grande protagonista della stagione. Claudio Domenicali, amministratore delegato ducatista, ha già anticipato che alcune simulazioni hanno già sentenziato che lo spagnolo lotterà per il titolo.

Parlerà la pista, come sempre. Sicuramente sarà un altro anno di grandi emozioni per il team Gresini, che sta lavorando alla grande e non smette mai di sognare traguardi importanti. Avere una leggenda nel box sarà una motivazione ulteriore.

Foto: Gresini Racing