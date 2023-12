MotoGP, Morbidelli-Ducati: le prime sensazioni svelate da Borsoi

Lo zampino di Gino Borsoi si è subito visto nella sua prima stagione MotoGP con Pramac Racing. Il team manager di origine veneta ha sfiorato il colpaccio iridato al primo colpo, con Jorge Martin che ha lottato con Francesco Bagnaia fino all’ultimo round di Valencia. Ora che il campionato si è chiuso si guarda già al prossimo campionato, con il madrileno che andrà a fare coppia con il neo arrivato Franco Morbidelli.

Il primo contatto Morbidelli-Ducati

Pramac ha già iniziato a lavorare sulla Ducati Desmosedici GP24 nel test di Valencia. Per il pilota italo-brasiliano si tratta del primo contatto con il prototipo di Borgo Panigale, dopo cinque anni in sella alla Yamaha M1 e prestazioni deludenti nelle ultime tre stagioni. Franco Morbidelli va alla ricerca del riscatto personale, anche se servirà una fase di adattamento prima di vedere il tanto atteso exploit. “Non riesce ad avere la situazione sotto controllo soprattutto in frenata – ha spiegato Gino Borsoi a Sky Sport MotoGP -. Deve cercare di essere un po’ più coordinato con il freno motore, con il freno posteriore. Non riesce ad essere aggressivo nel modo giusto, non riesce ad avere le sensazioni corrette con la moto. Prima deve riuscire a sistemarsi in ingresso curva, far funzionare le cose nel modo giusto“.

Jorge Martin e la GP24

Obiettivi e ambizioni ben diverse per Jorge Martin, desideroso di rivincita dopo che ha visto andare in frantumi il sogno iridato. Dopo qualche polemica a distanza con Michelin, il vicecampione del mondo di MotoGP punta a partire subito forte nel 2024 per non perdere punti per strada. Il primo approccio con la GP24 è stato subito molto positivo a detta del team manager. “Ci sono indicazioni molto interessanti, due o tre aspetti che gli sono piaciuti moltissimo, molto positivi. Ma li teniamo per noi…“

