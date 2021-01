Andrea Iannone: “Non mi sono arreso alla MotoGP”

Andrea Iannone annuncia di essere al lavoro per tornare nel paddock della MotoGP in una nuova veste: "Ne parlerò al momento opportuno".

Sarà la seconda stagione MotoGP senza Andrea Iannone in pista. Il pilota abruzzese deve scontare una squalifica di 4 anni per i motivi ormai noti, una condanna che a molti è sembrata ingiusta dopo una prima sentenza di 18 mesi. Nei giorni scorsi l’ex pilota Aprilia ha evidenziato l’assurdità delle ultime decisioni della WADA in materia di doping. Dal 1° gennaio un atleta che viene scovato positivo alla cocaina può cavarsela con una squalifica di un solo mese.

La sua positività al Drostanolone, invece, viene pagata a caro prezzo con il massimo della pena. “Sono sereno, chi ha la coscienza pulita può sentirsi arrabbiato e anche demoralizzato, ma non dovrà perdere mai la serenità. Confesso che ho vissuto un momento di tristezza assoluta, ma mi è servito per trovare la forza che mi ha permesso di trasformare il ragazzo che amava la velocità di Vasto in un pilota professionista“.

Iannone pilota “ribelle”

Andrea Iannone risponde sui social a qualche domanda dei suoi fan. Sa di essere stato sempre un “ribelle”, un personaggio fuori dagli schemi, che mai si è piegato alle critiche altrui. L’irriverenza è il difetto che più apprezza di se stesso. “Ho sempre detto la mia, senza frenarmi davanti a niente e nessuno. Sono sempre più convinto che per essere la versione migliore di te domani, devi conoscere i tuoi difetti o gli angoli da smussare oggi. Sono convinto che se vedo qualcosa che non mi piace devo urlarla – aggiunge l’ex pilota MotoGP -. Un uomo che accetta tutto solo per compromesso non può essere definito uomo. A quanto pare questa irriverenza è un difetto che a me piace tanto, ma che non apprezzano tutti“.

La vita gli ha riservato un colpo basso dietro l’altro, sia in campo professionale che sentimentale. Dalle stelle alle stalle con Belen Rodriguez, poi la love story terminata con Giulia De Lellis. Anche in materia di donne potrebbe dare saggi consigli. Cosa guardare dell’altro sesso? “La sensibilità, adoro parlare, confrontarmi e scoprire. Donna per me è chi non ha paura di esporsi. Il mio consiglio: la testa è tutto… Trova una donna bella d’animo che renda ogni giorno più bello il tuo grazie al confronto. Quando la trovi ti sentirai a casa“. Ma la sua casa resta il paddock della MotoGP, dietro le quinte c’è un progetto che cova sotto la cenere. “Non mi sono arreso alla MotoGP. Quando verrà il momento ve ne parlerò“.