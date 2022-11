100 Km dei Campioni, Bagnaia col numero ‘1’. Dovizioso: “E’ un paradiso”

Al Ranch di Valentino Rossi ha preso il via l’ottava edizione della ‘100 Km dei Campioni’. 40 piloti in pista già dalla giornata di ieri, quando si è tenuta una sessione di prove libere per consentire di prendere confidenza con l’ovale sterrato di Tavullia e apportare qualche piccola modifica di set-up alle moto da flat track che si contenderanno il podio. Tra gli invitati c’è anche Andrea Dovizioso, non è la prima volta che il forlivese calca lo sterrato del Motor Ranch, dopo essere venuto in visita alcuni mesi fa in compagnia dell’amico Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia. Pecco Bagnaia in azione con una speciale livery.

Dovizioso al Ranch di Tavullia

Anche per un esperto di moto da cross non sarà facile salire sul podio della ‘100 Km’. La prima giornata sarà dedicata alla sfida ad eliminazione diretta all’Americana, una gara improntata soprattutto sulla velocità e sul giro secco. Sabato 26 novembre, invece, ci sarà la tradizionale sfida a coppie. “A parte i nomi dei piloti ci sono due lati positivi ad essere qui. C’è gente appassionata, siamo tra di noi, moto e basta, ci si diverte, come in una mia giornata di motocross – racconta Andrea Dovizioso a Sky Sport -. Poi siamo in una pista che è un paradiso, non esiste in nessuna parte del mondo una pista così grande per questa disciplina, c’è la possibilità di allenarti ma è anche una gara molto competitiva, molto divertente, quindi perché non esserci“. L’ex pilota MotoGP, che ha lasciato il Motomondiale dopo la tappa di Misano a settembre, entra nello specifico: “Sono moto da cross modificate per il flat track, non sono le moto che usano in America. E’ una disciplina creata, sono moto già pronte, non devi fare quasi nessuna modifica“.

Pecco Bagnaia con il numero 1

Tanti gli ospiti, da Pedro Acosta ad Augusto Fernandez, da Alex Rins a Jorge Martin, giusto per citarne qualcuno. Alla ‘100 Km dei Campioni’ 2022 c’è un livello di competizione molto elevato, con Pecco Bagnaia fresco campione del mondo. Per la sua moto che utilizzerà in questo weekend c’è una speciale livrea celebrativa del suo secondo titolo mondiale e il numero ‘1’. Potrebbe essere un’anticipazione della sua decisione per la prossima stagione mondiale, quando dovrà decidere se proseguire con il suo ’63’ oppure etichettare la sua Ducati Desmosedici con il numero 1 del campione in carica. Dal prossimo anno farà coppia nel box factory con Enea Bastianini, assente al Ranch di Tavullia, e l’obiettivo sarà difendere il titolo iridato della MotoGP.

Foto: Instagram @vr46tribe