Lasciato alle spalle un intenso Gran Premio di Spagna, la categoria MotoGP è di nuovo al lavoro. A Jerez infatti si sta svolgendo la giornata unica di test ufficiali (come la prossima, in programma l’11 settembre dopo il GP Misano), utile per provare aggiornamenti o novità da adottare già a Le Mans. L’attività è iniziata alle 10:00, anche se a rilento sia per le basse temperature mattutine che per il vento, e finirà alle 18:00, lasciando spazio domani a Moto2 e Moto3. Vediamo come sta andando sul tracciato andaluso.

MotoGP, giornata di prove

Ricordiamo che qualche novità s’è vista anche nel corso del GP. Sulla KTM in primis di Pedrosa, poi anche di Miller e Binder, ad esempio s’è vista una nuova aletta sul codone. Il collaudatore/wild card spagnolo ha poi girato anche con un’evoluzione della carena, oggi oggetto di test per i due ufficiali, assieme ad un’evoluzione dell’aletta. Guardando a Ducati, il team Gresini sta lavorando sull’ergonomia, freno motore e frizione in carbonio, svolgendo lavori diversi con i due piloti. In casa Yamaha, durante il GP s’era notato un particolare doppio scarico sulla M1 di Morbidelli. Oggi è giornata anche per testare un differente pacchetto aerodinamico, in particolare con le ali anteriori dalla forma rivista. Yamaha deve trovare una soluzione, il divario dagli altri è già troppo ampio dopo appena 4 GP… Per Honda ricordiamo l’aletta posteriore intravista nelle prove del venerdì sulla RC-V di Bradl, ma la novità è questa: il tester tedesco gira anche con il chiacchierato telaio KALEX.

Non solo: dopo la gara di domenica, chiusa anzitempo per un incidente, Rins ha spiegato alcune prove svolte nel corso del weekend. Come raccontato dai colleghi di Motosan, il pilota LCR ha provato una nuova frizione ed un parafango con un foro diverso, due test richiesti da Honda e che saranno oggetto di prove anche oggi. Oltre al telaio di Joan Mir, che Rins ha preferito lasciarsi solo per i test, ed a differenti opzioni di carenatura. A referto in mattinata un incidente per Joan Mir alla curva Pedrosa. Guardando ad Aprilia sono previste prove con un nuovo forcellone (con annesse alette diverse) ed un differente pacchetto aerodinamico. Ricordiamo che c’è anche il tester Lorenzo Savadori, schierato al posto di Miguel Oliveira, di nuovo fisicamente nei guai dopo la gara di ieri. Non sta benissimo nemmeno Raul Fernandez, anche a Jerez in difficoltà per il ‘braccio addormentato’ nel corso della gara, meglio detto la nota sindrome compartimentale.

I tempi alle 13:00

Foto: motogp.com