Paul-Emile Viel di I prototipi con motore V4 hanno vinto 44 delle ultime 50 gare della MotoGP, un tasso di vittoria dell’88%. La stessa configurazione di propulsore ha anche realizzato le migliori velocità massime in 47 delle ultime 50 gare, un tasso del 94% . Come spiegare questo dominio? È solo il fatto che i motori V4 sviluppano più potenza? E se sì, perché? La risposta è: si, i V4 sono (leggermente) più potenti. Il divario non è enorme, ovviamente, ma in top class si gioca su dettagli minimi e delta di prestazione infinitesimali. Per cui anche una “leggera” potenza in più conta, eccome se conta.

ALBERO MOTORE L’albero di un V4 è più corto di quello di un quattro cilindri in linea, quindi è più rigido e più resistente. Lo stesso vale per il telaio, perché avendo solo 2 cilindri nell’asse longitudinale della motocicletta, anziché 4 per un motore in linea, è più facile trovare rigidità strutturale. Inoltre produce meno attrito perché funziona su tre cuscinetti principali e non su cinque, il minimo richiesto da un quattro in linea. E con le bielle adiacenti sullo stesso perno dell’albero motore, crea una coppia inferiore del bilanciere. Ancora meglio, una V di 90 gradi ha un perfetto equilibrio primario, quindi non richiede un albero di bilanciamento che limiti la sua inerzia.

PERDITE PER POMPAGGIO Anche le perdite di pompaggio sono importanti. Corrispondono alla potenza sprecata pompando aria attraverso il motore dall’aspirazione fino allo scarico. Fino a 300 litri di aria al secondo passano attraverso un motore da 1000 cc che gira a 18.000 giri/minuto. Una configurazione V4 gestisce questo flusso molto meglio di un quattro cilindri in linea, quindi il V4 perde meno potenza a causa delle perdite di pompaggio: stiamo ancora parlando di alcuni kW, ma ogni guadagno conta. Ciò è spiegato dalla forma dell’air box, che facilita la distribuzione dell’aria in ciascuno dei cilindri. Pertanto, un albero motore più rigido, meno vibrazioni e un migliore bilanciamento consentono ai progettisti di spingere il motore più in alto come règime di rotazione e quindi logicamente di ottenere più potenza, con l’ulteriore vantaggio di una minore perdita di attrito.

GLI HANDICAP DEL 4 IN LINEA I progettisti di 4 cilindri in linea devono fare i conti con la minore rigidezza dell’albero motore, più maggiori attriti, più vibrazioni e maggiori perdite legate al pompaggio. Tutti questi fattori penalizzano leggermente il motore riguardo la potenza massima. Stiamo ancora una volta parlando di motori da competizione, che producono quasi 300 CV per 1000 cc: a questi livelli anche il singolo cavallo conta.

ULTERIORI VANTAGGI DEL V4 La configurazione V4 inclinazione delle bancate a 90° – utilizzata dalla Ducati in MotoGP dal 2003 e dalla Honda dal 2012, quindi dalla KTM e infine dall’Aprilia – presenta un ulteriore vantaggio. Consente ai progettisti di utilizzare una più ampia varietà di scoppi irregolari (tipo Big Bang) per ottimizzare la potenza pur avendo una moto facile da guidare. Questo spiega perché queste quattro aziende usano V4 a 90 °, anziché V con un angolo più stretto. Questo consente loro di avere più potenza con una migliore erogazione. Suzuki però ha fatto un passo indietro, tornando a 4 cilindri in linea dopo il 2011. Nell’era della MotoGP con capacità limitata ad 800 cc, l’unico marchio ad insistere sul quattro in linea è stata Yamaha.

VALVOLE Le Ducati V4 utilizzano il sistema desmodromico, che consente di raggiungere altissimi règimi di rotazione senza mettere in crisi le valvole. La Ducati ha quindi minori limitatazioni con i profili delle cammes e può aprire e chiudere le valvole più velocemente, aumentando la velocità del motore e quindi la potenza. Honda utilizza un sistema senza molle valvole, con l’alzata comandate da un sistema pneumatico, mentre il sistema Ducati è completamente meccaniche. Entrambi i sistemi hanno lo stesso scopo, ma le valvole pneumatiche richiedono una riserva d’aria per mantenere le molle pneumatiche alla pressione corretta, e quindi più peso sulla moto.