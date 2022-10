MotoGP Sepang, WUP: Zarco precede i Marquez. I tempi Moto2-Moto3

Ultimi turni prima di dare il via alle gare. Johann Zarco comanda il warm up per la MotoGP, Augusto Fernandez svetta in Moto2, Jaume Masia è il migliore in Moto3. Nelle due categorie maggiori il titolo è ancora tutto da decidere, sarà questo il GP determinante? In classe regina Quartararo ha 14 punti da recuperare su Bagnaia, impresa ancora più difficile dopo la lesione riportata ieri. Nella categoria intermedia invece Ogura e Fernandez sono divisi da 3,5 punti, giochi quindi ancora apertissimi. Vediamo intanto come sono andati gli ultimi turni, ricordando tutti gli orari del GP.

Warm Up Moto3 : ci pensa Masia

Partono tutti in gruppo tranne Andrea Migno, la sua moto si blocca prima dell’uscita dalla pit lane. L’italiano viene subito raggiunto da due uomini del team: dopo qualche attimo concitato ecco che la moto parte ed anche lui inizia il turno regolarmente. Gomme da bagnato per quest’ultima sessione prima della gara, il meteo sarà una delle grandi variabili di questo GP. I 10 minuti in programma si chiudono con un tris spagnolo in vetta, il poleman Dennis Foggia invece è 14°.

Warm Up Moto2: Fernandez risponde

Il duello mondiale tra Ai Ogura, leader ed autore della pole position, ed Augusto Fernandez potrebbe essere deciso oggi. Sarà così? Intanto la giornata comincia col warm up, anche in questo caso con gomme da bagnato. Si fa vedere in alto Tony Arbolino, ma dice la sua anche Fermin Aldeguer, che gli strappa il primato poco dopo. Non finisce qui: Ogura non spinge, Fernandez invece sì e chiude al comando, seguito dal compagno di box Pedro Acosta.

Warm Up MotoGP: zampata di Zarco

Anche in questa categoria c’è la prima occasione per chiudere i conti a livello mondiale. Bagnaia comanda la classifica, Quartararo insegue ed oggi dovrà stringere i denti vista la lesione riportata ieri prima delle qualifiche. Dopo pochi minuti però eccolo al comando, determinato a mandare un primo segnale ai rivali. E Aleix Espargaro? Quota 300 gare e 27 punti da recuperare sul capoclassifica, nemmeno per lui sarà un’impresa facile. Doppia media rain per tutti in quest’ultima sessione prima di quella che potrebbe essere la gara determinante. Dipenderà però anche dal meteo, una grande incognita di questo GP… Gli ultimi minuti sono segnati dal passaggio alle gomme slick (per circa la metà dei piloti), oltre a prove di flag-to-flag. Alla fine comanda Johann Zarco davanti ai fratelli Marquez, finale con Joan Mir in soccorso di Pol Espargaro, a cui serve una spinta per tornare al box.

Foto: motogp.com