MotoGP: Rossi, bordata a Michelin “Non sanno se funzionano le gomme”

Il sabato di Assen si chiude con il sorriso per Valentino Rossi, che però non risparmia qualche commento velenoso sulle gomme Michelin..

Valentino Rossi ha motivi per sorridere nel sabato di Assen, pur consapevole che la gara sarà dura. In Olanda il ‘Dottore’ ha ritrovato buone sensazioni e l’accesso diretto alla Q2, ma soprattutto un buon ritmo che può far ben sperare per la gara. Da un giorno all’altro però possono cambiare tante cose, soprattutto dal punto di vista delle gomme. Una cosa già successa a Barcellona: Valentino ci scherza su, ma sono parole che fanno abbastanza riflettere..

“Neanche la Michelin sa se una gomma funziona o no”

“Neanche quelli della Michelin sanno se una gomma funziona o meno”, sorride. “A volte sembra che noi non vi vogliamo dire le cose, ma la realtà è che è sempre una sorpresa. Piero (Taramasso) qua si aspettava che non usassimo la dura, invece di passo è più veloce di 6 decimi della media”. Non è poco: “Calcolando tutti i giri sarebbero 20 secondi alla fine della gara. Questo è oggi però, domani invece non si sa. A Barcellona con la dura ero 7° girando in 40.3 nelle FP4, in gara ho rimesso la stessa gomma essendoci le stesse condizioni delle prove e sono caduto girando in 41.2. La situazione è stressante, ma rimescola sempre le carte”.

“Assen il Paradiso delle MotoGP”

Rossi può comunque sperare: “Giornata positiva, ma non siamo ancora al 100%. Sono in 12° posizione ma ho fatto buoni tempi nella FP4 e il feeling è buono con la moto. Dobbiamo aspettare di capire cosa accadrà domani, soprattutto vedere il meteo”. Assen è sempre speciale: “Questa pista è il Paradiso delle MotoGP. Il layout è fantastico e tutto quello che fanno qua è al top. Proveremo a fare una bella gara domani”.

“Vedremo tante gomme differenti”

“Quartararo e Vinales sembrano i più forti, dal 3° fino a me i passi sono simili”, continua. “Sarei contento di riavere lo stesso feeling che avevo oggi in gara e stare nel gruppo di quelli buoni”. Valentino prosegue anche l’analisi sulle gomme: “Qua le tre scelte vanno bene, c’è meno differenza rispetto ad altre piste dal momento in cui l’asfalto ha tanto grip. Credo che vedremo molte scelte diverse avendo tante moto con caratteristiche differenti”.

“Vinales? Qua ha qualcosa in più”

Non manca un commento sulle prestazioni altalenanti di Vinales: “Tutti sono molto competitivi adesso, la differenza la fa anche il modo in cui va il weekend. C’è anche la sfortuna/fortuna di fare la scelta giusta o avere una gomma sbagliata, questo può farti cambiare di 12 posizioni e psicologicamente è difficile. Maverick è velocissimo sempre, ma qua ad Assen ha qualcosa in più che lo sta aiutando a dare il massimo e a guidare così bene”.

“Rischi altissimi in Moto3”

Bisogna poi parlare di un’altra qualifica dove non è mancata la ‘caccia alla scia’. “Sono scelte singole dei piloti, quanto spingere, quanto aspettare. Ognuno la pensa come vuole, a me non piace aspettare aspettare e aspettare. Certo avere un riferimento davanti aiuta, ma se non ce l’ho vado da solo”. Il tema vira di conseguenza su quanto accaduto in Moto3: “I rischi sono altissimi, sono sempre tutti molto attaccati e nelle prove si aspettano di continuo. Un bel rischio”.

