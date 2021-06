MotoE Assen: quattro su quattro, Eric Granado è il re delle E-Pole

Eric Granado si assicura un'altra E-Pole, la quarta in 4 round. Secondo è Tulovic, incredibile per Zaccone, 3° ma frenato dalla pioggia arrivata durante il suo giro...

Le qualifiche della categoria MotoE quest’anno portano un solo nome. Parliamo di Eric Granado, che scatterà dalla prima casella in griglia anche ad Assen. Seconda casella in griglia conquistata da Lukas Tulovic, per arrivare al terzo sfortunato posto di Alessandro Zaccone. Leader in tutte le libere, incappa nell’arrivo della pioggia proprio mentre stava percorrendo l’ultimo settore nel suo giro veloce… Gli orari del GP.

E-Pole

Si riparte dalla classifica combinata ottenuta alla fine delle libere, ma in ordine inverso. L’ultimo (il rookie Pires) scatta per primo, e via discorrendo, fino al più rapido (il leader di categoria Zaccone) in azione per ultimo. Non manca un grosso rischio per l’esordiente Mantovani, quasi lanciato alla curva 5 dalla sua Energica Ego Corsa: si tiene in sella, ma il suo giro ne risente molto. Cancellato poi il giro a Cardelús per limiti della pista alla curva 9, scatterà ultimo! Non va benissimo nemmeno a Pons, vincitore dell’ultimo evento, che rischia un highside, riuscendo infine a continuare. Ma il suo guaio è essere uscito con la luce ancora rossa, prima della finestra di tempo concessa! Anche lui scatterà dal fondo… Track limits poi che colpiscono Yonny Hernández (entrambe le gomme sul verde), anche per lui tempo rapido cancellato. Nel loro caso si considerano le libere combinate per decidere l’ordine di partenza. In vetta la battaglia certo non manca, regalando un turno di qualifiche spettacolare. Eric Granado fa il pieno di pole position, ecco il quarto sigillo in quattro round, seguito da Lukas Tulovic e da Alessandro Zaccone. Incredibile però quanto successo all’italiano: sul finale del suo giro ecco arrivare la pioggia! Ma rimane lo stesso la sua miglior qualifica.

La classifica

Foto: motogp.com