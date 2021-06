MotoE Assen, Prove 3: c’è sempre Alessandro Zaccone al top

Libere MotoE che si chiudono con Alessandro Zaccone nuovamente al comando. A seguire troviamo Eric Granado e Dominique Aegerter.

Dopo il venerdì ad Assen, eccolo dominare anche le ultime prove libere. Alessandro Zaccone mette il suo sigillo anche nelle FP3, arrivando alla E-Pole come l’uomo da battere. Dietro al leader MotoE ci sono Eric Granado e Dominique Aegerter, in top ten anche Matteo Ferrari. Determinata così la classifica, chi si assicurerà la pole position? Qui tutti gli orari del GP.

Prove libere 3

Ultima possibilità per ottenere il miglior piazzamento possibile e quindi decidere l’ordine di uscita per la pole position. Turno frizzante e ricco di cambiamenti fin da subito, almeno finché Torres prima e Zaccone poi non decidono di portarsi al comando. Il dominatore delle prime due libere lima così il suo precedente miglior crono, tenendo il piazzamento fino alla bandiera a scacchi. Risale Eric Granado nel corso del turno, finendo a più di due decimi dal pilota italiano, mentre in terza piazza c’è Dominique Aegerter. Matteo Ferrari si assicura il sesto posto, davanti ad un interessante quartetto di esordienti.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com