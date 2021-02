MotoGP: Repsol Honda con Márquez ed Espargaró si presenta il 22/02

Il Repsol Honda Team annuncia la sua data di presentazione per la stagione 2021. Evento il 22 febbraio con Marc Márquez e Pol Espargaró.

Si susseguono ora gli annunci riguardo le date di presentazione delle squadre MotoGP. Si unisce ora alla lista anche il Repsol Honda Team, con Marc Márquez e l’ex KTM Pol Espargaró. Non è specificato, ma come per tutti l’evento sarà per forza di cose trasmesso online sui canali della squadra, a partire dalle ore 12:00 del prossimo 22 febbraio.

Sarà il primo evento ufficiale per il campione di Cervera, KO per tutto il 2020 per infortunio, e quindi un’occasione per capire un po’ meglio quali sono le sue attuali condizioni fisiche. Accanto a lui approda quel che è stato un rivale soprattutto in Moto2: il minore di casa Espargaró si presenterà quindi per la prima volta con i suoi nuovi colori, pronto alla sfida con il team ufficiale della casa dell’ala dorata.

Le date confermate

Esponsorama Racing: venerdì 5 febbraio, ore 18:00

Ducati Team: martedì 9 febbraio, ore 16:00

KTM Factory-KTM Tech 3: venerdì 12 febbraio ore 10:00

Monster Energy Yamaha: lunedì 15 febbraio, ore 10:30

LCR Honda: 19 febbraio ore 12:00 (Alex Márquez), 20 febbraio ore 10:00 (Takaaki Nakagami)

Repsol Honda: lunedì 22 febbraio, ore 12:00

Team Suzuki Ecstar: da confermare

Aprilia Racing Team Gresini: da confermare

Petronas Yamaha SRT: da confermare

Pramac Racing: da confermare