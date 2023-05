MotoGP, Raul Fernandez si ferma: “Non sono ancora pronto”

Aveva ottenuto l’OK medico (con riserva), ma Raul Fernandez s’è fermato subito. Gli sono bastati appena tre giri nelle prime prove a Le Mans per rendersi conto della situazione del suo braccio appena operato. Serve più tempo, ecco quindi la decisione di dare per concluso il GP di Francia. Ora l’obiettivo è la tappa al Mugello, fra tre settimane e quindi con un buon periodo di tempo per lavorare sul recupero. RNF Aprilia continua con il tester Lorenzo Savadori, già sostituto di Oliveira infortunato. Che periodo per la squadra di Razlan Razali…

Fernandez spiega

“Il mio braccio sta bene, ma non riesco a guidare.” Raul Fernandez inizia così la spiegazione del suo addio all’appuntamento al Circuito Bugatti. Ricordiamo, l’intervento ha interessato ben nove muscoli del braccio, quindi non parliamo di una ‘comune’ sindrome compartimentale. “Stamattina ho provato e ho completato tre giri. Ho subito capito che non ero ancora pronto per guidare una MotoGP.” Di qui la decisione immediata di fermarsi e dire addio al Gran Premio. “La condizione è migliorata, ma non riesco ad essere veloce, non prendo bene le curve. Ho parlato col team, per me sarebbe un rischio in caso di incidente. Hanno capito ed abbiamo deciso di fermarci.”

Gli altri assenti

Raul Fernandez è l’ultimo della lista in un inizio di stagione particolarmente problematico. C’è anche il suo compagno di box Miguel Oliveira, sostituito da Savadori, e per il quale Razali non prevede un rientro già al Mugello… Danilo Petrucci sta correndo al posto di Enea Bastianini, Jonas Folger è schierato per Pol Espargaro dopo il pauroso botto di Portimao. Guardando nelle altre categorie, Senna Agius è di nuovo in azione per Darryn Binder infortunato, Kohta Nozane ha ricevuto lo stop medico proprio quando sperava nel vero debutto Moto2. In Moto3 è ancora assente David Munoz dopo l’infortunio a Jerez (e non sostituito), Andrea Migno continua per il pilota di casa Lorenzo Fellon, non ancora pronto al rientro.

Foto: RNF Racing Team