L’8° posto nella gara di domenica è il miglior piazzamento di sempre in MotoGP. Raul Fernandez si sente in crescita ed il risultato di Misano è l’insieme di tanti segnali già visti in precedenza. Il pilota RNF si sente sempre meglio in sella alla RS-GP 2022, anzi ora si vede molto più vicino ai colleghi del marchio. Il lavoro svolto nei test ufficiali è stato un po’ a due facce, ma Fernandez loda il suo team e ha già un obiettivo a breve termine. E chiaramente nemmeno a lui dispiacerebbe avere la stessa moto del team ufficiale.

Il punto sui test a Misano

“Non abbiamo provato molte cose, ci siamo concentrati sulla nostra moto” ha raccontato Raul Fernandez alla fine del lunedì di test. Il pilota RNF Aprilia si mostra soddisfatto e sicuro di essere sulla strada giusta. “Mi sono sentito molto bene in sella, il lavoro delle ultime gare sta pagando.” Anche se non è così contento del tempo finale delle prove ufficiali. “Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma abbiamo perso tanto tempo per fare tutti i cambiamenti ed al momento del time attack è stato un po’ un disastro, non mi sentivo bene” ha ammesso Fernandez. Ma non per questo è meno contento della squadra: “Sono fortunato a farne parte ed abbiamo un grande supporto da Aprilia.”

Passi avanti per Raul Fernandez

“A Barcellona abbiamo avuto sfortuna” ha ammesso il pilota RNF. Questo sottolineando come i progressi si stiano vedendo già da qualche Gran Premio, anche se non tutto è sempre andato secondo i piani. Sia in Austria che in Catalunya infatti s’è dovuto ritirare dalle corse di domenica per problemi tecnici. Nella gara lunga di domenica scorsa invece è riuscito a risalire ed a cogliere un 8° posto, come detto inizialmente il suo miglior risultato stagionale ma pure il suo miglior risultato di sempre in MotoGP. “Qui a Misano siamo riusciti a mettere tutto assieme ed è stato un bel GP per noi. Non è nemmeno il miglior circuito per Aprilia e siamo lì! È qualcosa di cui sono molto soddisfatto” ha rimarcato.

Aprilia uguali per tutti?

Aleix Espargaro non ha nascosto che gli piacerebbe che tutt’e quattro i piloti avessero la stessa moto. Per Miguel Oliveira chiaramente sarebbe il massimo, pure Raul Fernandez in seguito ha detto la sua. “È Aprilia che decide” ha esordito col sorriso. Aggiungendo poi che “Il motivo per cui Ducati è lì è che ha quattro moto ufficiali. Per Aprilia ovviamente non è facile perché il primo anno che hanno un team satellite, ma mi piacerebbe molto.” Ma questo è un discorso da rimandare per il momento, Fernandez ora pensa al presente in MotoGP. “Più o meno ho raggiunto il livello delle altre Aprilia, lotterò per essere il primo del marchio, o comunque molto vicino.”

Foto: Valter Magatti