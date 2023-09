MotoGP, Pedrosa-Bagnaia: perché nessun attacco? Risponde KTM

Sono arrivati meritati applausi per Dani Pedrosa durante e dopo il GP a Misano Adriatico. Ha ottenuto due quarti posti tutt’altro che scontati, considerando che è un tester e che l’ultima stagione completa in MotoGP l’ha disputata nel 2019. In Emilia-Romagna ha disputato il terzo gran premio da quando si è ritirato dalle corse ed è inevitabile sottolineare il valore di quello che è riuscito a fare.

MotoGP, Esteban Garcia elogia Dani Pedrosa

Esteban Garcia, ingegnere che guida il test team KTM, era ovviamente presente nel box per supportare Pedrosa come capotecnico. Intervistato da AS, ha elogiato le sue prestazioni a Misano: “Con Dani tutto è possibile. Avevamo dei dubbi, perché i piloti italiani conoscono bene il tracciato ed è una pista Ducati. Lui è un perfezionista e lo sono anche io. Con Dani impari molto ed è una responsabilità essere assieme a lui nel box, perché devi essere alla pari. Non lo farà, però ha il livello di guida per correre una stagione intera“.

Sia a Jerez sia a Misano l’ex pilota Honda ha dimostrato di essere ancora molto competitivo. In Italia è anche arrivato a un passo dal podio in entrambe le gare. Garcia ha spiegato perché non abbia azzardato un sorpasso su Pecco Bagnaia per strappargli il terzo posto: “Noi veniamo qui per provare dei pezzi e non è la cosa migliore essere protagonista per aver fatto cadere un altro pilota. Per superare in MotoGP, soprattutto uno come Pecco che frena tardissimo e ha una Ducati che frena molto bene, avrebbe dovuto appoggiarsi a lui e non eravamo qui per questo“.

Il discorso è chiarissimo. Anche se un podio non sarebbe dispiaciuto a Pedrosa, per ottenerlo ci sarebbero stati troppi rischi da prendere e non avrebbe aggiunto nulla alla sua carriera. Inoltre, lui è lì soprattutto per testare novità tecniche e non gli interessa togliere punti a chi lotta per il titolo.

Nuovo telaio KTM per insidiare Ducati

Dani a Misano ha corso con una KTM RC16 equipaggiata con un telaio in carbonio che ha dato delle buone risposte e che può essere un’arma utile per ridurre il gap dalla Ducati. Garcia su tale novità si è così espresso: “Il nuovo telaio ci è piaciuto e lo abbiamo visto dai risultati di Dani. Comunque penso che anche col telaio precedente avrebbe ottenuto gli stessi risultati“.

La casa di Mattighofen sta investendo tanto per avere successo in MotoGP. Quest’anno difficilmente riuscirà a conquistare il titolo, però ci riproverà nel 2024. E se non dovesse riuscirci di nuovo, allora nel 2025 potrebbe arrivare un nuovo pilota per cercare di portare a termine la missione. Da tempo si parla di Marc Marquez, ma in scadenza di contratto l’anno prossimo ci saranno anche altri top rider.

Foto: KTM