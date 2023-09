Supersport, MotoZoo domina nel Challenge “Ad un passo dal titolo”

Il Motozoo Me Air Racing festeggia la doppia vittoria nel WorldSSP Challenge e lavora alacremente per la stagione 2024. A Magny Cours Tom Booth-Amos e Luke Power hanno primeggiato rispettivamente il sabato e la domenica. Ora Tom è ad un soffio dal titolo continentale. Il Team Principal Fabio Uccelli è felice ma non ha tempo per festeggiare: in queste settimane si definiscono i programmi per l’anno successivo

“A Magny Cours abbiamo vissuto un week-end fantastico – racconta Fabio Uccelli a Corsedimoto – In gara-1 Tom Booth-Amos era finito 24esimo ed ha fatto una bellissima rimonta terminata a ridosso dei 10 girando su tempi ottimi. Luke Power è caduto, è ripartito ultimo, la moto era danneggiata ed ha finito comunque la gara pur correndo senza una pedana. In gara-2 Tom è stato sfortunato, ha fatto una grandissima gara, era l’ottavo e stava per sorpassare Caricasulo quando purtroppo ho avuto un problema ai freni. Sono cose che capitano e nel frattempo ci ha pensato Luke a regalarci una bella vittoria nel Challenge. In Francia abbiamo dimostrato che, nella nostra categoria, possiamo stare davanti con entrambi i piloti. Siamo molto contenti, questi risultati ci ripagano dell’impegno profuso”.

Nel 2024 Motozoo Me Air Racing continuerà le Kawasaki o cambierà costruttore come ci avevi detto in una precedente intervista?

“Siamo ancora in trattativa e penso che ad Aragon sapremo se rimarremo almeno un altro anno in Kawasaki oppure se passeremo ad MV Agusta. Al momento stiamo valutando perché con le nostre moto attuali siamo comunque competitivi”.

Chi saranno i piloti per il prossimo anno?

“Luke Power dovrebbe rimanere. Ad Aragon verrà sua madre che gli fa da manager e confidiamo di trovare un accordo. Ci piacerebbe continuare anche con Tom Booth-Amos con cui abbiamo un ottimo rapporto reciproco ma stiamo valutando anche altre opzioni”.

