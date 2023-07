WorldSSP, MotoZoo verso il cambio “La nuova moto? Sarà italiana”

Il MotoZoo Racing Team sta vincendo il World Challenge del Mondiale Supersport con la Kawasaki ZX-6R ma nel 2024 molto probabilmente cambierà moto. Le Kawasaki non brillano in Superbike e tantomeno in Supersport. Le verdone sono datate e l’anno prossimo non ci saranno novità di rilievo. Il Team Principal Fabio Uccelli è partito dal basso: in passato faceva il meccanico ed ora è alla guida di una squadra di riferimento a livello internazionale. È sempre in cerca di nuove sfide, vuole crescere, puntare in alto e con la Ninja al momento appare impossibile. Proprio per questo sta pensando ad un cambiamento radicale. Intanto è Most per rafforzare ulteriormente la leadership continentale con Tom Booth-Amos che ha 26 punti di vantaggio su Tom Edwards.

Fabio Uccelli avete deciso di cambiare Casa?

“Non c’è ancora nulla di certo ma è molto più di un’idea. Stiamo valutando seriamente di cambiare perché Kawasaki non ha fatto la moto nuova e come si è visto la ZX-6R non ha margini di crescita. Io sono un super appassionato, voglio andare avanti e non restare sempre allo stesso punto”.

Con quale moto correrà il MotoZoo l’anno prossimo?

“Al momento posso solo dire che molto probabilmente sarà italiana. Non aggiungo altro”.

Confermerete Tom Booth-Amos?

“Tom ha un’opzione con il nostro team per l’anno prossimo e ci troviamo molto bene assieme. Ci piacerebbe andare avanti con lui ma ancora non c’è la certezza assoluta”.

Intanto si corre il round di Most. Cosa ti aspetti?

“Ad Imola in gara-1 Tom ha fatto una bellissima rimonta conquistando l’ottavo posto assoluto ed il primo nel Challenge. In gara-2 invece si è ritirato per una noia tecnica mentre Luke Power ha conquistato il suo primo punto nel Mondiale e non è male per un debuttante. A Most speriamo nel bel tempo e di rafforzare ulteriormente il primato nel World Challenge”.

Foto social MotoZoo