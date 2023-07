Superbike, Jonathan Rea: “Io in Yamaha? Ecco la verità”

Jonathan Rea non ha mai vinto a Most e sembra difficile pensare che possa riuscirci in questo fine settimana. Con la Kawasaki Ninja ZX-10RR attuale raramente lo abbiamo visto in lotta per la vittoria. Il momento in cui ha maggiori chance è la Superpole Race, 10 giri nei quali può giocarsela di più con Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Il sei volte campione del mondo Superbike vorrebbe evitare di chiudere la stagione senza vittorie, vedremo come se in Repubblica Ceca riuscirà a sbloccarsi. Se in suo aiuto dovesse arrivare la pioggia, forse avrebbe più possibilità di riuscirci.

Superbike, Rea punta al podio a Most

Rea si approccia con fiducia a questo ottavo round del calendario SBK: “Sono entusiasta, sento di avere del lavoro da finire a Most perché non ho mai vinto qui. Ho avuto dei buoni momenti a Donington Park e Imola, mi sono sentito più a mio agio con la moto e ho potuto lottare con il gruppo davanti. L’obiettivo è salire sul podio per arrivare in buone condizioni alla pausa estiva e poi concentrarci sull’ultima parte della stagione“.

Ci sarà una gomma posteriore Pirelli più dura in Repubblica Ceca, la stessa già utilizzata già a Phillip Island. Il pilota nord-irlandese non se ne preoccupa: “Intanto dobbiamo capire quali saranno le condizioni della pista, se sarà asciutta oppure bagnata. Il clima sembra instabile per il weekend. Il venerdì sarà normale, lavoreremo sulle gomme che abbiamo per capire come siamo messi. Dobbiamo essere veloci e costanti sulla lunga distanza“.

400 gare e rumors sulla Yamaha: Jonny risponde

La Superpole Race di domenica mattina rappresenterà la sua 400esima partenza nel Mondiale Superbike, un traguardo impressionante: “È qualcosa di grandioso – commenta – e ne vado fiero. Sono salito sul podio in oltre il 50% delle gare e la percentuale di vittorie supera il 25%. Mi sento un po’ vecchio… Comunque dobbiamo continuare a lavorare, divertirci e cercare di ottenere un buon risultato“.

A Rea è stato domandato anche dei rumors che lo vogliono nel mirino della Yamaha per sostituire Toprak Razgatlioglu, nonostante un contratto con Kawasaki valido anche per il 2024: “In questo periodo ci sono sempre rumors e storie sul mercato piloti e il posto di Toprak è quello grande da occupare. Da parte mia non c’è nulla da dire sul mio futuro. Mi siederò con mia moglie, i miei figli e la famiglia per capire anche il mio futuro. Sono sicuro che tutto è in divenire, ma sono solo rumors adesso“. E rimarrano tali, perchè c’è un contratto Kawasaki con scadenza ’24. Che, fra l’altro, avrebbe una penale d’uscita altissima. “Jonathan è completamente concentrato sul nostro progetto dell’anno prossimo” puntualizzano i vertici Kawasaki.

