MXGP: torna Jeffrey Herlings, semaforo verde per il GP Finlandia

Fine settimana a Vantaa con Jeffrey Herlings al via. KTM Factory ha ufficializzato oggi la partecipazione del suo asso MXGP all’appuntamento in Finlandia, in programma sabato e domenica prossimi. La frattura della vertebra C5 del collo è sufficientemente recuperata, all’ultimo controllo medico quindi l’uomo dei record (ricordiamo, ora parliamo di 103 vittorie di GP) ha ricevuto il via libera. Herlings è pronto per dire la sua al rientro in occasione del 14° round della stagione 2023 dopo aver saltato gli ultimi quattro eventi.

Herlings di nuovo in azione

Vantaa sarà una novità praticamente per tutti: un tracciato sabbioso vicino a Helsinki che dovrebbe giocare in vare di Herlings. Ormai per la battaglia mondiale non c’è più storia, il divario è troppo grande, ma il pilota #84, ora sceso in 7^ posizione in campionato, è comunque determinato a ritrovare la sua velocità. Per tutti sarà il terzo evento consecutivo, per Herlings è un solo round prima di altre due settimane per recuperare lo stato di forma, per poi affrontare la Svezia a metà agosto.

“Ho pensato al recupero”

Non è stato certo lo scenario migliore per un pilota che, dopo un 2022 nullo, puntava al riscatto, ma gli infortuni sono parte del mestiere. Herlings però s’è dovuto fermare. “Quando ho capito che ci voleva tempo, ho pensato solo a recuperare al 100% prima di tornare in moto” ha sottolineato il pilota KTM. “So quali sono le conseguenze fisiche e mentali di uno stop così, ma ho seguito i consigli dei dottori. Se non posso vincere il titolo quest’anno, meglio pensare alla salute.” Ma è già carico: “Spero non ci voglia molto per tornare davanti!”

Foto: KTM Images/Ray Archer