Yari Montella è tornato a sorridere. Nelle prime gare stagionali non era riuscito a conquistare dei risultati all’altezza delle aspettative ma negli ultimi round è stato tra i piloti più brillanti del Mondiale Supersport. Il pilota campano, in sella alla Ducati del Team Barni, è salito due volte sul podio a Donington (leggi qui) e si è classificato terzo in gara-2 a Imola dietro a Manzi e Bulega. Ultimamente Yari Montella è veloce sia in qualifica che in gara. Ha raggiunto un buon feeling sia con la moto che con la squadra e riesce ad essere sempre protagonista. Non è in lotta per il titolo ma è certamente uno tra i piloti più interessanti del Mondiale Supersport, anche in prospettiva futura.

“Siamo sulla cresta dell’onda, arriviamo da un momento positivo – dice Yari Montella a Corsedimoto poco ore prima di scendere in pista per le prove libere – Il nostro obbiettivo è continuare a lavorare come stiamo facendo, con questo metodo perché sta funzionando”.

Come ti trovi sul circuito di Most?

“Most è una pista che già conosco. L’anno scorso ho fatto un discreto week-end, ero stato abbastanza veloce. Non avevo finito le due gare per delle cadute però nel complesso ero riuscito ad essere competitivo. Ora mi sento meglio rispetto al 2022 e penso che si possa fare bene”.

Il meteo è incerto. Temi di dover correre sul bagnato?

“In effetti è previsto un week-end un po’ strano a livello meteorologico ma pazienza. Che piova o non piova siamo tutti nella stessa situazione. Noi diamo il massimo e speriamo di continuare a raccogliere dei bei risultati”.

Foto Facebook Montella55