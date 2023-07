I 70 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu sono tanti, ma Alvaro Bautista non vuole abbassare la guardia. In questo fine settimana a Most tornerà all’attacco con l’obiettivo di allungare nuovamente sul rivale turco prima della lunga pausa del campionato mondiale Superbike.

Anche se ha spesso dichiarato di non essere interessato alle statistiche, il pilota del team Aruba Racing Ducati può raggiungere due traguardi importanti in questo weekend in Repubblica Ceca. Ad esempio, può arrivare a quota 50 vittorie nel WorldSBK e anche agganciare Troy Bayliss a 52. Oggi è a 49. Inoltre, gli basta vincere una gara per siglare il nuovo record di successi stagionali ottenuti da un pilota: 18.

Superbike, Bautista pronto per Most

Bautista è carico per l’appuntamento in arrivo: “Siamo davanti ad una sfida molto interessante, anche perché questo sarà l’ultimo round prima della pausa estiva. Quello di Most è un circuito su cui non abbiamo molte informazioni, avendo corso qui solo una volta con Ducati. Sarà importante capire se il comportamento dell’asfalto sarà cambiato rispetto al 2022, quando abbiamo dovuto montare le gomme più dure. Fondamentale trovare il corretto setup. Ricordo di aver avuto qualche difficoltà a trovare il giusto feeling con gli pneumatici nei primi giri. Comunque, non vedo l’ora di scendere in pista e vedremo come andrà, non ho aspettative“.

Nella scorsa edizione del round Superbike a Most il pilota spagnolo vinse Gara 1, poi fece terzo nella Superpole Race e secondo in Gara 2. Vedremo come andrà quest’anno con una Ducati Panigale V4 R migliorata in confronto al 2022. Attenzione anche alle condizioni climatiche, se dovesse piovere i valori in pista possono essere diversi.

Alvaro, il fattore gomme e il titolo SBK

In Repubblica Ceca si utilizza un compound Pirelli più duro al posteriore, quindi Alvaro non sa cosa aspettarsi precisamente: “Le gomme sono più dure rispetto al 2022, forse sarà più difficile. Sono le stesse di Phillip Island, però questa è una pista differente. Da venerdì cercheremo di fare un buon setup per avere il giusto feeling che ci permetta di far lavorare bene gli pneumatici. In Australia era totalmente diverso, vedremo come andrà qui“.

Razgatlioglu si è portato a -70 e ciò non lo preoccupa al momento, anche se non ritiene affatto di avere già la corona iridata SBK sulla sua testa: “Questo campionato è bello perché in ogni weekend ci sono tanti punti in gioco. È lungo e non è finito. Io non penso al titolo e ai punti, ragiono gara per gara e cerco di fare del mio meglio. Record? Non ci penso“.

Foto: Aruba Racing Ducati