Giornata di test a Misano in archivio, con Miguel Oliveira che ha avuto l’occasione di provare la RS-GP 2023. Una prova extra per il pilota RNF, che ha potuto saggiare la versione più aggiornata della Aprilia, finora a disposizione solamente del team factory. Un test positivo per Oliveira, che ha conosciuto così la versione più aggiornata ma ha anche capito qualcosa di più sulla sua moto 2022. Un “premio” per il numero #88 portoghese, 6° nel GP di San Marino e seconda migliore Aprilia della corsa. Frutto finalmente di una forma fisica ritrovata ma anche di un feeling in crescita col mezzo della casa di Noale.

Oliveira prova la RS-GP 2023

“Salire su una nuova moto ed andare subito più veloci indica che c’è un grande potenziale” ha sottolineato Miguel Oliveira. Non ha però completato troppi giri in sella alla moto 2023. “Non corro con quella moto, non avrebbe avuto senso.” È poi tornato alla RS-GP 2022, provando svariati aspetti. “Un forcellone, un ammortizzatore di sterzo… Cose del genere, un aiuto per capire come possiamo migliorare la versione attuale.” Oliveira ammettere però anche che il margine di crescita è piuttosto limitato rispetto alla moto più aggiornata. “Ma è quella su cui dobbiamo lavorare” ha sottolineato. “Ne conosco i limiti, non diventerò matto se gli altri due piloti otterranno certi risultati.”

Aprilia con quattro moto uguali?

Aleix Espargaro non ha nascosto che gli piacerebbe che anche i piloti del team satellite avessero la RS-GP più aggiornata, allo stesso livello quindi del team factory. Un po’ come succede in Ducati col team ufficiale e Pramac Racing, quindi con quattro moto più aggiornate. “Ovviamente mi piacerebbe tanto!” ha dichiarato Oliveira sull’argomento. “Non è facile per Aprilia, ma stanno facendo del loro meglio. In generale è stata una bella giornata, non ho mai fatto un time attack ma ho fatto lo stesso tempo delle qualifiche con gomma morbida. Sono piuttosto soddisfatto.”

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team