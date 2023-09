MotoGP, quando corrono a Motegi? Gli orari del GP Giappone

Tutto pronto per il Gran Premio del Giappone. Lasciata l’India alle spalle, conclusa la giornata ‘introduttiva’, con annessa gara di minibike, da stanotte si comincia a fare sul serio. A partire dalle 2:00 italiane infatti le tre categorie del Motomondiale scenderanno in pista a Motegi per quello che è il 14° round della stagione 2023. Con Bagnaia che deve riscattarsi dopo l’errore al Buddh Circuit, guardando il margine di soli 13 punti su Martin, mentre Bezzecchi osserva, pronto ad approfittarne… Assenti Alex Marquez (tre costole rotte) e Luca Marini (appena operato alla clavicola sinistra), Cal Crutchlow sarà invece wild card di lusso per Yamaha.

In Moto2 Tony Arbolino riuscirà a fare qualcosa di più contro Pedro Acosta? Assenti Lukas Tulovic (stessa lesione di Marini) e Celestino Vietti, infortunatosi proprio al via del GP India: Fantic corre ai ripari ed avrà sempre due piloti, qui i dettagli. In Moto3 sono in tre in appena un punto, la lotta mondiale si infiamma tra Holgado, Masia ed il pilota di casa Sasaki. Non ci sono Romano Fenati, infortunato al piede sinistro e sostituito da David Almansa, e David Salvador, a cui proprio oggi è stata trovata una doppia lesione ad un ginocchio (i dettagli). Chi emergerà? Di seguito il programma del GP a Motegi: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8.

GP Motegi, gli orari di Sky Sport

Venerdì 29 settembre

2:00-2:35 Moto3 Prove 1

2:50-3:30 Moto2 Prove 1

3:45-4:30 MotoGP Prove 1

6:15-6:50 Moto3 Prove 2

7:05-7:45 Moto2 Prove 2

8:00-9:00 MotoGP Prove 2

Sabato 30 settembre

1:40-2:10 Moto3 Prove 3

2:25-2:55 Moto2 Prove 3

3:10-3:40 MotoGP Prove Libere

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 1 ottobre

3:40-3:50 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara – 17 giri

6:15 Moto2 Gara – 19 giri

8:00 MotoGP Gara – 24 giri

La programmazione TV8

Sabato 30 settembre (diretta)

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 1 ottobre (differita)

9:00 Moto3 Gara – 17 giri

10:30 Moto2 Gara – 19 giri

12:00 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: