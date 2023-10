MotoGP, Moto2, Moto3 Warm Up: danzando sotto la pioggia

La domenica di gare comincia con i warm up, fondamentali per tutt’e tre le categorie e reintrodotti anche per le classi minori. In MotoGP svetta Maverick Vinales, Zonta van den Goorbergh è stato il migliore in una sessione Moto2 molto incidentata, infine Jaume Masia è stato il migliore in Moto3. Temperatura di 12-13°C, pioggia sempre più intensa, pista quindi bagnata e forte vento: finora le previsioni sono rispettate per cominciare questa domenica di gare a Phillip Island. Ecco come sono andati i tre turni.

MotoGP GP Australia, i nuovi orari del 22 ottobre

Moto3 Warm Up

Condizioni totalmente stravolte rispetto a quanto visto nei due giorni precedenti, questi minuti sono importantissimi per prendere un primo contatto con la situazione che ritroveranno in gara. A referto una scivolata alla Southern Loop per David Munoz, senza conseguenze, mentre il leader iridato Jaume Masia comanda la classifica della sessione.

Moto2 WUP

Situazione complessa chiaramente anche per la classe intermedia, non mancano vari incidenti. Rischia grosso Lowes, quasi in highside alla curva 8 per poi evitarlo di un soffio, cosa che invece non riesce a Gonzalez, volato proprio in quel punto. Highside a referto anche per Arenas alla curva Miller e per Tulovic alla curva Doohan, Nozane finisce giù alla stessa curva del compagno di box, Arbolino invece scivola alla Siberia, infine Van Den Goorbergh chiude il turno con un highside alla curva 2. Tantissimi i giri cancellati a causa delle bandiere gialle, ecco infine la classifica definitiva.

MotoGP Warm Up

Per finire, ecco la classe regina chiamata a studiarsi la nuova situazione in cui affronterà la Sprint, stavolta spostata a domenica e quindi ultima corsa del GP Australia. La pioggia s’è fatta più copiosa, ma non c’è nessun incidente a referto, solo un fuoripista di Quartararo ed un rischioso contatto tra Martin e Bezzecchi, senza conseguenze.

Foto: motogp.com