Non possiamo dire che sia stato il miglior GP di Maverick Vinales. Il pilota Aprilia però non è nemmeno riuscito a finire la gara odierna e per un guaio meccanico abbastanza incredibile. Nel corso dell’ultimo giro, quand’era saldamente in ottava posizione, si è staccata la catena! Lo sfortunato spagnolo non ha potuto fare altro che parcheggiare la sua RS-GP a bordo pista, impossibilitato così a concludere la corsa. Un finale certo amaro, ma domani tocca un’importante giornata di test. Aprilia non ha cominciato la stagione al meglio: siamo appena all’inizio, ma è necessario rimediare subito per non perdere il treno.

Un Gran Premio difficile

Sicuramente Maverick Vinales si aspettava un finale ben diverso. Come l’intera truppa Aprilia, che aveva visto entrambi i ragazzi del team factory in bella evidenza tra libere e qualifiche. Le gare invece non sono andate esattamente come ci si attendeva. Vinales non è riuscito ad andare oltre il 7° posto nella MotoGP Sprint, tre punti con anche qualche scintilla verso Alex Marquez per un contatto iniziale. Cosa successa anche oggi, come sempre non solo tra loro, come dimostra il KO iniziale di Miguel Oliveira. Il #12 di casa Aprilia però accusa difficoltà, tra la temperatura della gomma anteriore e le difficoltà nei sorpassi, problemi evidenziati anche dal compagno di squadra. Aveva limitati danni, stava arrivando una buona doppia top ten. Ma Vinales di colpo scompare dalla classifica, solo dopo si capisce come mai…

Vinales: “Perdiamo e vinciamo insieme”

La caduta della catena, che rimane in pista e costringe così lo spagnolo al ritiro, è un mesto finale per la prima tappa di casa. È il suo secondo zero stagionale, il primo era arrivato nella Sprint di Austin, ma questo è più pesante, sia come punteggio che appunto per il fatto che stesse correndo davanti al suo pubblico. “Può succedere. Perdiamo e vinciamo come team” ha però dichiarato Vinales alla fine della gara. Sottolineando un problema risolto ed altri comparsi in gara. “Abbiamo sistemato la partenza” ha rimarcato. Ammettendo però che “La temperatura della gomma si è alzata subito e non riuscivo a superare. Quando mi sono liberato sono andato forte, ma avevo già la gomma bruciata.” Domani tocca un’importante giornata di test, Aprilia vuole risalire.