MotoGP, Martin ci scherza su “Con Marquez un problema da risolvere”

Jorge Martin non è persona da lasciarsi influenzare da eventuali critiche. Il “guaio” di Portimao e le successive dichiarazioni del pilota Pramac sono tornate protagoniste in maniera particolare dopo la bella battaglia tra lui e Marc Marquez per il secondo gradino del podio. È lo stesso Martin infatti a scherzarci su, parlando di “faccende in sospeso” con il pluricampione Honda, ma allo stesso tempo esaltandosi per il favoloso duello senza respiro, valso il 2° gradino del podio nel GP Francia. Anzi ne sottolinea pure l’importanza, oltre ad aver dato un’ulteriore dimostrazione del suo ritorno in alto, la conferma dopo il successo nella MotoGP Sprint. “Ho realizzato che sono tra i più forti in pista, ora avanti così!”

Martin: “Ho pensato solo ad evitarli”

Ottimo scatto al via, ma subito qualcosa è andato storto. “Un momento con Luca Marini, sono sceso quindi in 10^ posizione e ho rischiato” ha ammesso Jorge Martin. Ma non s’è lasciato distrarre, c’era tempo per recuperare e s’è concentrato per riuscirci. Ha evitato anche Marini ed Alex Marquez a terra dopo il loro botto da paura. “Quando ho aperto il gas c’è stato l’incidente” ha raccontato. “Ho pensato solo ad evitarli, credo di aver rischiato di toccare Luca.” Fortunatamente è andato tutto bene, la risalita quindi procede finché non raggiunge Marc Marquez, con cui darà vita ad una splendida battaglia. “Mi sono davvero divertito! Finché non l’ho sentito cadere, allora mi sono rilassato un po’. Pensando però a tenere a distanza Johann.” Ammettendo però il rammarico per l’incidente dell’avversario. “Avrei voluto che arrivasse al traguardo, sarebbe stato un bel finale per questa gara.”

Il “problema” da risolvere

“Stavo aspettando questa battaglia da qualche gara” ha dichiarato Martin. Il podio era alla portata e sembrava ormai fatta, ma si sa, l’appetito vien mangiando. Nel ricordo anche del GP Portimao… “Era il momento di risolvere i nostri problemi in pista” ha infatti dichiarato l’alfiere Pramac, scherzando in conferenza stampa. Più in generale, ad una lotta con un campione come Marc Marquez non si può dire di no ed il pilota #89 infatti non ha esitato. “È stata dura, frenava davvero forte e sembrava avere qualcosa in più, ma alla fine ho trovato lo spazio.” Stavolta definitivamente, visto che poco dopo seguirà la scivolata del pilota Honda. Come detto però Jorge Martin si è davvero esaltato per il duello con Marquez. “Mi ero anche studiato la lotta con Bagnaia, per capire dove potevo passare. Anche se penso sia stato inutile!” ha aggiunto con una risata. Si rammarica di aver perso contatto con Bezzecchi, ma non troppo. “[Marquez] è un grande campione, riesci sempre a migliorarti. Stavolta ho imparato tanto!”

Foto: EPA/Yoan Valat