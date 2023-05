MotoGP, Bagnaia: “Mi piace così!” Gresini risponde ad Espargaro

Turno del mattino che ha visto Johann Zarco in vetta alla classifica MotoGP, a referto gli incidenti di Augusto Fernandez e Joan Mir, più alcune prove di cambio moto. Una buona notizia è che Jonas Folger è idoneo dopo la caduta di ieri nella Sprint, con successivi controlli non solo al Centro Medico ma anche in ospedale. Oggi tocca alla gara lunga, la numero 1000 nella storia del Motomondiale. Chi la vincerà? Sarebbe certo interessante rivedere una battaglia come quella tra Bagnaia e Marquez, stavolta magari senza polemiche…

Battibecchi da Sprint

Purtroppo non ne sono mancate per diversi contatti. Luca Marini ha accusato Brad Binder, che ha risposto così: “Non so di cosa stia parlando, che ho fatto di male? Non c’è stato contatto, non vedo perché dovrebbero penalizzarmi.” Aleix Espargaro poi se l’è presa con Alex Marquez (le dichiarazioni). Da Gresini la risposta è stata chiara, come si legge nel comunicato: “A 6 giri dalla fine il 41 entra forte alla curva 10 spingendo Marquez (ben visibile il tocco sull’ala anteriore destra) nelle vie di fuga ed costringendolo alle retrovie del gruppo. Chiude 15º e con qualcosa da recriminare…” Guardando più avanti, l’attenzione è stata chiaramente catturata dal duello tra il campione MotoGP in carica Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Quest’ultimo appena tornato da un mese e mezzo di stop ma subito protagonista. Il ducatista ha apprezzato la battaglia, recandosi anche dal rivale a fine gara per sottolineare come debba essere questa la normalità ed “invitando” gli stewards a mantenere questo criterio, non quello di Jerez. “Lotta aggressiva ma è giusto così, mi sono davvero divertito. Mi piace così!” ha ribadito l’iridato 2022. Anche Marc Marquez ha sottolineato la bella battaglia della MotoGP Sprint, dicendo poi la sua sugli stewards. “Smettiamo di parlare di queste cose, è la MotoGP” ha rimarcato. “Finora l’unica cosa da sanzionare era l’azione di Portimao, ho commesso un grosso errore. Per tutto il resto parliamo di incidenti di gara.”

MotoGP Warm Up

Foto: motogp.com