Aleix Espargaró ha dovuto fare i conti con le manovre di alcuni avversari nella MotoGP Sprint a Le Mans. Il pilota Aprilia ha puntato il dito contro Alex Marquez del team Gresini Ducati invocando (inutilmente) una penalizzazione per il connazionale. Il silenzio dei Commissari di Gara viene ritenuto incomprensibile, soprattutto alla luce della riunione tenutasi venerdì in Safety Commission.

Il contatto nella MotoGP Sprint

Scattato dalla 11esima posizione, il veterano di Granollers ha cercato di recuperare posizioni prendendosi qualche rischio. Aleix ha duellato prima con Marco Bezzecchi, “mi ha toccato un paio di volte, siamo finiti fuori pista, ci siamo scontrati e anche Alex Marquez mi ha colpito. Così ho perso un po’ di tempo. Le persone davanti non erano molto veloci perché stavano combattendo. Ma non riuscivo più a stabilire un contatto. Spero di avere più fortuna domenica“.

A proposito della bagarre con Alex Marquez, Aleix Espargaró si è detto molto contrariato con il FIM Panel MotoGP. “Non voglio più parlare degli steward, da oggi fino a Valencia! Non cambia nulla, non ha senso. Continuerò a guidare come mi sento e cercherò di godermi la vita al meglio delle mie capacità. Cercherò di guidare pulito. Se devo toccare qualcuno, accetto la punizione, altrimenti no. Questo è tutto da parte mia, per me non esistono più!“. Nessuna intenzione di disertare le riunioni in Safety Commission, “questo non ha niente a che fare con gli steward“, la sicurezza resta la massima priorità.

Nuove critiche ai commissari

Ancora una volta l’incoerenza del comportamento dei commissari tiene banco. “Alex Marquez mi è venuto addosso, ho una gamba completamente nera per via della sua gomma e l’ho superato nettamente in frenata“, ha proseguito il pilota dell’Aprilia arrivato 8° al traguardo. “Se Alex prova a sorpassare in quel modo in ogni gara, si spera che i responsabili facciano qualcosa. Se non fanno niente, come oggi, allora andiamo avanti. Cerchiamo di essere costruttivi nelle riunioni. Volevamo solo coerenza nelle decisioni. Abbiamo visto le stesse manovre qui a Le Mans come a Jerez, ma senza penalità e con un trattamento completamente diverso“.

La risposta dal team Gresini

Gresini Racing risponde al termine della MotoGP Sprint con una versione dei fatti differente. “Alex, tra i protagonisti al via, ha lottato per la zona punti fino al contatto con il connazionale Espargaró… Infatti, a sei giri dal traguardo, il numero 41 è entrato di forza alla curva 10, spingendo Marquez (ben visibile il contatto sull’ala anteriore destra) fuori pista e costringendolo in fondo al gruppo“. Per Alex Marquez si è trattato di un semplice contatto di gara. “Sono cose che possono succedere in gara e ancor di più nelle chicane, quindi è sempre più difficile prevenire“.

Foto: MotoGP.com