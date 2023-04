MotoGP Jerez: KTM Sprint scatenato, trionfa Brad Binder!

Una MotoGP Sprint con botto iniziale (piloti ok!) e poi nel segno soprattutto delle KTM, un terzetto battagliero che chiude in top 6. Il successo va a Brad Binder, sul podio c’è anche Jack Miller, infine Dani Pedrosa è 6° nella sua prima Sprint! Che giornata per questi ragazzi, ma non solo loro. Francesco Bagnaia arraffa di forza il 2° posto, sfruttando un errore di Jack Miller nei giri conclusivi. L’australiano infatti finisce largo in un tentativo di sorpasso sul compagno di box, ma alla fine tiene il podio. Aleix Espargaro invece non riesce a sfruttare al meglio la pole position… La cronaca della gara breve a Jerez.

MotoGP Sprint, le gomme

Altra assenza pesante per Enea Bastianini, che si è fermato dopo pochi giri nelle Prove 3. Troppo dolore alla spalla infortunata a Portimao, tutto rinviato di nuovo, sperando che Le Mans sia la volta buona… Intanto per la MotoGP Sprint è tutto pronto sotto un cielo soleggiato e con 31° C, che salgono a 50° C sull’asfalto. Scelte non unanimi per quanto riguarda le gomme: Martin punta su dura-media, Lecuona sceglie dura-morbida, doppia media per tutte le Aprilia, Zarco e Rins. Tutti gli altri optano per media-morbida. Chi avrà ragione?

Pronti, partenza… Bandiera rossa

Le due KTM ufficiali volano al comando, con Pedrosa tranquillo poco più indietro ed un super Quartararo risalito subito in 8^ posizione! Ma non dura a causa di un botto più indietro, un incidente multiplo alla curva 2 che vede a terra ben quattro piloti. Tutto comincia con Franco Morbidelli, che tenta un “ottimistico” sorpasso interno su Alex Marquez e scatena la carambola, spedendo a terra l’alfiere Gresini Ducati e l’esordiente Augusto Fernandez. Il leader MotoGP Marco Bezzecchi appena più indietro non riesce ad evitare il disastro e finisce pure lui a terra. Chiaramente non si può continuare, bandiera rossa e tutto viene fermato per soccorrere i piloti (tutti a posto!), oltre a rimuovere le moto. Tutto da rifare, prevista una gara di 11 giri dalle posizioni originarie e con tutti i piloti, ma con qualche cambio nella scelta delle gomme.

MotoGP Sprint, la ripartenza

Di nuovo è una super partenza per i ragazzi KTM, che in tandem prendono la testa della corsa su Martin, Bagnaia, il poleman Espargaro e tutti gli altri. Piccolo rischio per Pedrosa, che deve allargarsi per evitare un contatto e perde un paio di posizioni. Ma rimane lì agganciato nel gruppo ed anzi dopo due giri piazza pure il giro veloce della corsa! A quel punto si è formato un gruppo di sette piloti, con Miller-Binder davanti e Pedrosa in chiusura in 7^ posizione, più “tranquillo” dopo le scintille iniziali. Incidenti a referto per per Alex Marquez, Takaaki Nakagami, il poleman Aleix Espargaro (che saluta così il gruppo di testa), Joan Mir. Il sestetto si sgrana in tre duelli (Miller-Binder, Martin-Bagnaia, Oliveira-Pedrosa) per poi ricompattarsi e regalare un finale incandescente in questa corsa breve a Jerez! Binder però non si batte, Bagnaia infine riesce a sfruttare un errore di Miller, prendendosi il 2° gradino del podio.

La classifica

Foto: Valter Magatti