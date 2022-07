Passione, colori, emozioni, fantasia, tradizione ed accoglienza. Il poster del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini racchiude tutto questo e molto di più. Realizzato come sempre da Aldo Drudi, è una sintesi degli ultimi15 anni: dal 2007 col ritorno della MotoGP a Misano ad oggi.

Il poster è estremamente allegro, vivace, esprime gioia.

“Questo poster lo abbiamo chiamato ‘Il circuito impossibile dove prende forma la fantasia’ – spiega Aldo Drudi – perché volevamo dare l’idea di una festa collettiva oltre a mostrare al mondo uno stile di vita che distingue del persone protagoniste. Attorno a una sottile striscia di asfalto, appassionati di ogni provenienza si ritrovano, superando steccati linguistici e barriere culturali. I tifosi sono richiamati da una terra votata all’accoglienza e da uno sport che sa unire tecnologia e istinto, prodigi della ricerca e prodezze dei campioni”.

Tra i concetti base la pluralità con una MotoGP non legata ad un singolo come è successo in passato ma ad una nuova generazione di campioni. E’ plurale anche l’organizzazione del Gran Premio che coinvolge tante realtà diverse e lo è iul Misano World Circuit sempre più ricco di attrazioni.

Per questo poster Aldo Drudi si è ispirato alle opere dell’ artista Henri Matisse.

“Per guidare una moto a più di trecento chilometri orari – conclude Aldo Drudi – servono coraggio e fantasia. Henri Matisse ricordava che ‘la creatività richiede coraggio’ e che “Chi ama, vola, corre e si diverte è libero e nessuno lo può fermare ’. Per chi deve tradurre in immagini la gioia di un Gran Premio non c’è insegnamento migliore”.