MotoGP: “Che storia…” per l’ultima danza di Valentino Rossi a Misano

La prossima settimana ci sarà il secondo evento MotoGP a Misano. Svelato il poster del Gran Premio, un tributo a Valentino Rossi.

Il prossimo evento del Mondiale MotoGP sarà a Misano, per il secondo round stagionale sulla stessa pista. Svelato oggi il poster disegnato da Aldo Drudi che accompagnerà questo appuntamento. Al centro c’è Valentino Rossi, alla sua ultima annata sul palcoscenico internazionale prima dell’annunciato ritiro. Un’ultima passerella al Misano World Circuit per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con la classica marea gialla pronta ad abbracciare ed a salutare il campione di Tavullia. Ricordiamo, salgono a 35.000 i posti in programma per questo evento MotoGP ed i biglietti sono ancora disponibili.

“L’occasione è importante: celebrare Valentino Rossi nel circuito di casa, davanti ai suoi tifosi italiani, un evento speciale” ha spiegato Aldo Drudi. “Il colore predominante ovviamente è il giallo. L’unico soggetto è quindi Valentino Rossi in una posizione diversa dal solito: non un’esultanza o in corsa, ma un saluto intimo. Una relazione fra lui e il pubblico che si intravvede in toni sfumati sullo sfondo. Un poster didascalico.” Sottolineando anche che “I caratteri sono quelli delle locandine dei film del passato, che evocano una storia cominciata tanti anni fa.”