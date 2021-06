MotoGP, Franco Morbidelli: il gap dalle Yamaha factory cresce

Franco Morbidelli 10° dopo la prima giornata di prove MotoGP al Sachsenring. Il gap dai piloti Yamaha factory sembra aumentare sui rettilinei.

Franco Morbidelli chiude al 10° posto la prima giornata di prove libere MotoGP al Sachsenring. Sul rettilineo perde terreno rispetto ai colleghi di marca, segno che a Iwata hanno compiuto qualche passo avanti. “Cercheremo di migliorare anche questo aspetto, provando poi a gestire al meglio l’uscita nell’ultima curva ed in curva 11, e ridurre così il gap. Questa è la situazione attuale, i distacchi poi anche qui sono minimi e la situazione si fa difficile. Ma sarà così quindi dobbiamo fare il possibile per essere sempre al massimo“.

Una stagione al limite

Nella giornata di sabato proverà a studiare la miglior strategia gomme per la gara. La hard al posteriore potrebbe essere la scelta migliore con temperature roventi come quelle del venerdì, ma l’italo-brasiliano non ha raccolto abbastanza dati. Inoltre le condizioni potrebbero stravolgersi in caso di pioggia. “La situazione non è mai sotto controllo e non si può mai stare tranquilli. Ma ho fatto tanti giri con la hard ed il mio passo non era diverso dagli altri che l’hanno messa, come Oliveira e Marquez credo. Ma c’è qualcosa da limare, non solo in rettilineo ma anche in curva“.

Pesa come un macigno avere una Yamaha M1 2019 in una stagione MotoGP così al limite. “Se c’è un problema devi sfondare il muro da solo, o fai così o molli. È la cosa bella e dura dello sport, questa è la mia situazione quest’anno. Devo cercare di migliorarmi, di spingermi al limite nonostante tutto“, ha aggiunto Franco Morbidelli. “Ogni produttore sviluppa ulteriormente la propria moto durante una stagione, quindi è chiaro che il vantaggio rispetto alle moto che non sono ulteriormente sviluppate sarà maggiore. Non resta che andare a tutto gas e ogni volta sulla moto do tutto, indipendentemente dal circuito“.

