Secondo turno di libere con Miguel Oliveira in bella evidenza. Il pilota KTM comanda davanti a Quartararo e Viñales, Marc Márquez 12° e Bagnaia ultimo.

Acuto KTM in questa seconda sessione di prove libere al Sachsenring. Una volta di più attenzione a Miguel Oliveira, galvanizzato da podio e vittoria nei due GP precedenti, quindi determinato a dire la sua anche in Germania. È suo il miglior crono del venerdì, con il leader MotoGP Fabio Quartararo e Maverick Viñales a completare la top 3. Un buon ritorno per Alex Rins, ancora col polso dolorante ma 4° di giornata, top ten provvisoria anche per gli Espargaró, Nakagami, le rosse di Zarco e Miller, per finire con Morbidelli. Appena fuori Petrucci davanti ai Márquez, sorprende l’ultima posizione di Bagnaia…

Sessione di libere che scatta con la tripletta Oliveira-Miller-Rins al comando della classifica dei tempi, mentre registriamo presto una scivolata per Marini alla curva 13. Per questo a Marc Márquez tolgono il primo giro veloce che gli avrebbe altrimenti permesso di scalare la classifica, ma rieccolo in bella evidenza anche nelle tornate successive. Non è da meno però il portoghese di KTM, che contende la prima casella al pilota Honda, anzi tutt’e due limano presto i rispettivi riferimenti mattutini. A referto poco dopo un’altra scivolata per Pol Espargaró alla curva 3, la seconda di giornata dopo quella nelle FP1.

Primo incidente del weekend per Rossi, a terra alla prima curva, mentre nella seconda parte del turno passa stabilmente al comando Marc Márquez. Ma ce ne sono parecchi che si fanno vedere negli ultimi minuti: Nakagami, il duo Tech3, Miller, i ragazzi Monster Yamaha… Tutti alla ricerca del miglior piazzamento possibile. Secondo incidente per Marini sul finale (stavolta in curva 7), mentre ecco che riemerge Miguel Oliveira, autore del crono di riferimento del venerdì di libere. Fabio Quartararo e Maverick Viñales seguono da vicino, gran 4° posto del convalescente Alex Rins, Pecco Bagnaia ultimo!

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com