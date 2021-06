MotoGP, Morbidelli: “Il team di Valentino Rossi porta scompiglio”

Franco Morbidelli correrà con Petronas SRT nella stagione MotoGP 2022. Sulle questioni di mercato e del team di Valentino Rossi preferisce non soffermarsi.

Franco Morbidelli in molte occasioni non ha nascosto il suo malumore per quanto sta accadendo in questa stagione MotoGP. La sua Yamaha YZR-M1 edizione 2019 non gli permette di competere nei piani alti di classifica. Non resta che ottenere il massimo con i mezzi a disposizione e attendere il 2022 per maggiori garanzie. Probabilmente il suo futuro sarà ancora targato Petronas SRT ma con una moto factory. “So che stanno parlando con Yamaha, ma non so dire altro“.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le partnership tra Yamaha-Petronas e tra Aramco VR46 e Ducati. La nuova squadra di Valentino Rossi sarà certamente un avversario in più, anche per Franco Morbidelli, visto che a disposizione di Luca Marini dovrebbe esserci una Desmosedici factory. La squadra del Dottore ha grandi ambizioni, forte del main sponsor saudita. “C’è un po’ di scompiglio in questo momento a causa dell’arrivo del team Valentino, spero che questo mi colpisca il meno possibile“. Prova a non addentrarsi in discorsi insidiosi… “Cerco di fare il mio lavoro. Questi problemi sono così complessi che cercare di capirli o fare previsioni richiederebbe molta della mia concentrazione. Cerco di focalizzarmi sul mio lavoro, cerco di dire quello che voglio, ma poi gli altri, quelli intorno a me, faranno il loro come pensano che sia meglio“.

Tra Iwata e la squadra malese ci sono anche altre novità in cantiere. A cominciare da un nuovo carburante, un po’ in stile KTM. Non è dato sapere se avverrà entro questa stagione MotoGP in corso. “So che Petronas sta lavorando a una nuova benzina, ma per il momento non c’è ancora nulla di concreto al box. So solo che stanno lavorando sodo“. Nell’ultimo test IRTA al Montmelò non ha ricevuto nessuna grande novità per la sua M1… “Da un certo punto di vista questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, perché posso solo pensare di adattare la moto alla pista. Penso che sia un modo diverso di affrontare il weekend e nel mio caso l’unico. Non so quanto sia un vantaggio, alla fine è l’unico modo“.

