MotoGP Sachsenring: gli orari del 19/06, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Verso il sabato di qualifiche al Sachsenring, chi saranno i polemen MotoGP, Moto2 e Moto3? Tutti gli orari, diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Si è chiuso il venerdì di libere al Sachsenring, entriamo nel sabato di qualifiche. Miguel Oliveira svetta in MotoGP, Remy Gardner detta il passo in Moto2, John McPhee è il migliore in Moto3. Valori che verranno confermati o stravolti? Non perdevi nessun turno: la diretta del Gran Premio di Germania sarà garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Diretta anche su TV8, anche se solamente di qualifiche e gare delle tre classi del Campionato del Mondo.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Sabato 19 giugno

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 20 giugno

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 giugno

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 giugno

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Foto: Team Suzuki Ecstar