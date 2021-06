Jason Dupasquier, ritirato il suo 50 nel venerdì MotoGP al Sachsenring

Ritirato dalla Moto3 il numero 50 di Jason Dupasquier. Un omaggio allo sfortunato pilota svizzero, scomparso in un tragico incidente al Mugello.

Alla fine della prima giornata di attività al Sachsenring non è mancato un momento emozionante. Il #50 di Jason Dupasquier è stato ufficialmente ritirato dalla categoria minore del Motomondiale. Una decisione presa per omaggiare lo sfortunato pilota Moto3, lo ricordiamo scomparso in un tragico incidente nel corso del Gran Premio svolto al Mugello. Un breve evento realizzato una volta concluse le prime libere delle tre categorie, alla presenza di tutti i piloti del Mondiale MotoGP.

Il numero del giovanissimo ragazzino svizzero quindi non potrà più essere usato in Moto3. L’ultimo di una lista ristretta di numeri tolti, spesso per eventi tragici, ma non solo. I precedenti nella categoria MotoGP sono il #34 di Kevin Schwantz, il #65 di Loris Capirossi, ed in seguito ad incidenti mortali #74 di Daijiro Kato, il #58 di Marco Simoncelli, il #69 di Nicky Hayden. Se ne aggiungono due in Moto2, sempre per eventi tragici: il #48 di Shoya Tomizawa ed il #39 di Luis Salom.