MotoGP: Franco Morbidelli in difficoltà ma i suoi tifosi non mollano

Franco Morbidelli sta attraversando uno tra i momenti più difficili della sua carriera in MotoGP. I suoi fans sono al suo fianco e lo sostengono più che mai. Cristina Armeni vive a Londra ed è da anni una tra le sue tifose più attive. Scrive costantemente nelle pagine social dedicate a Morbidelli ed ha fondato la principale fan-page Instagram mondiale dedicata a Franco Morbidelli.

Cristina, cosa ne pensi di questo momento no di Franco?

“Personalmente sono sia dispiaciuta per come sta andando in questa stagione che fiduciosa per il futuro. Non è facile vederlo sempre lottare solo per uno o due punti. Nonostante il suo ottimismo e calma, è ovvio che questa situazione non lo renda felice. Io però non perdo fiducia in lui”.

Da quanto tempo lo segui?

“Dal 2016 ed ho letto ogni articolo, guardato ogni intervista, quindi so bene come lavora”.

Come?

“Per Franco è importante fare le cose passo per passo e lavorare in modo molto metodico per raggiungere i suoi obiettivi, per mettere a posto la moto nella maniera migliore per il suo stile di guida e ritrovare il “feeling” che gli può permettere di lottare per podio e vittorie. Questo metodo ha sempre funzionato per lui, ci vuole però del tempo”.

Ritieni dunque che sia solo un problema di tempo?

“Purtroppo oggigiorno tutti si aspettano che i piloti, specialmente quelli delle squadre ufficiali di MotoGP, riescano a fornire prestazioni incredibili dal primo momento. I risultati di questa stagione non riflettono il grande talento di Franco”.

I fans sono con lui.

“Certo che lo siamo. Spero che tutti i suoi fans continuino a sostenerlo durante questo periodo difficile, senza dubitare che possa tornare più forte di prima”.