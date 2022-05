MotoGP, Lin Jarvis a Morbidelli: “Deludente, mi aspettavo di meglio”

In casa Yamaha Andrea Dovizioso non è l’unico a trovarsi in difficoltà: Franco Morbidelli ha centrato una sola top-10 nelle prime sei gare di questa stagione MotoGP. 18 punti in classifica a -71 dal compagno di squadra Fabio Quartararo. L’italo-brasiliano ha un contratto in scadenza a fine 2023 e questo lo blinda in vista del prossimo anno, ma la situazione non è certo facile. Si tratta di seguire un percorso personale per arrivare ad un feeling migliore con la YZR-M1, ma non si può prevedere quanto lunga sarà questa fase di adattamento.

Delusione nel box di Morbidelli

Ai box c’è una certa tensione. La stagione MotoGP 2020 si è conclusa con Franky vicecampione del mondo, superando persino il più accreditato compagno di team Fabio Quartararo. Risultato che gli ha permesso di entrare nel team factory alla prima occasione, quando Maverick Vinales ha lasciato la Casa di Iwata a metà dello scorso campionato. L’impressione è che la M1 non sia più quella moto facile da guidare anche per un rookie, vedy Darryn Binder, come avveniva fino a pochi anni fa. “Avevamo un buon ritmo nel warm-up. Era molto accettabile, uno dei migliori“. Ma nei 25 giri del GP d Jerez è andata diversamente: “Dopo soli tre giri la temperatura della gomma anteriore era molto più alta del normale, non ho potuto spingere per tutta la gara“.

Situazione difficile da accettare per il pilota della VR46 Academy ma anche per Lin Jarvis. Il manager britannico non ha usato mezzi termini per qualificare la prestazione di Franco Morbidelli: “E’ stato deludente, mi aspettavo di meglio“, ha detto a MotoGP.com. “Ha trovato un assetto migliore stamattina, abbiamo cambiato qualcosa sulla moto. Ad essere sincero, avrei sperato di più“. Parole che sono arrivate alle orecchie del 27enne pilota Yamaha: “Anche io sono deluso“. 15° al traguardo e con un distacco di oltre 27 secondi dal duo di testa Bagnaia-Quartararo, perdendo oltre un secondo a giro. Risultati che penalizzano anche il costruttore di Iwata nella classifica costruttori e a squadre.

Il mercato piloti

Se non ci sarà una svolta sarà difficile immaginare che dopo il 2023 il matrimonio tra Morbidelli e Yamaha possa proseguire. Ancora presto per pensarci, l’attenzione è rivolta al test MotoGP di oggi a Jerez, poi alla prossima gara di Le Mans. Intanto Fabio Quartararo lascia in dubbio la Yamaha sul rinnovo di contratto, anche se c’è ottimismo per la firma. Con una sintonia del genere tra moto e pilota sarebbe da folli pensare di cambiare costruttore. Ma intanto Miguel Oliveira e Toprak Razgatlioglu guardano con un certo interesse alla vicenda. Stamane il pilota francese incontrerà il suo manager Eric Mahè per fare un punto della situazione.