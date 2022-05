MotoGP: Franco Morbidelli la classifica piange, lui parla di “miglioramenti”

Difficile, anzi, impossibile capire il reale stato d’animo di Franco Morbidelli. Sembra abbastanza tranquillo: mai una polemica, un broncio, una parola fuori posto. Anzi, al Gran Premo d’Italia di MotoGP è apparso sorridente e su Facebook la commentato “È comunque sempre un gran Mugello!”. E’ in crisi di risultati da mesi mentre il suo compagno di squadra Quartararo è in testa al Mondiale ma Francky non ha perso la sua serenità.

Franco Morbidelli, come ti senti?

“Non sono troppo tranquillo ma non sono neanche troppo depresso. So dove migliorare e continuerò a lavorare per farlo”.

Qual è il bilancio del tuo week-end?

“Ci sono stati dei miglioramenti interessanti questo week-end ma dobbiamo farne altri a Barcellona. Ancora però non sto guidando nella maniera che dovrei. Al Mugello non ero troppo lontano da Fabio Quartararo, soprattutto in FP3. In qualifica ho sbagliato completamente le gomme. In gara partivo indietro poi ho recuperato sul gruppo che andava dal dodicesimo al sedicesimo. Quando sono arrivato sotto non sono più riuscito a passare Pirro velocemente e quindi ho perso la chance di conquistare dei punti. Però ci sono stati dei miglioramenti quindi siamo carichi”.

Sulla tua stagione in MotoGP permane il cartello “lavori in corso”?

“Si continua sempre a lavorare perché comunque non bisogna stare fermi ma dobbiamo venirci un po’ incontro sia io che la moto. Continuerò ad impegnarmi per capire come sfruttarla al meglio ed anche il team cercherà di aiutarmi come fa da sempre, in tutti i modi possibili”.

Foto Marco Lanfranchi