La prima pole position in MotoGP per l’esordiente Fabio Di Giannantonio. Accanto a lui un altro debuttante, Marco Bezzecchi, come il collega per la prima volta così in alto. Chiude la prima fila Luca Marini, a completare un terzetto Ducati storico per l’attuale classe regina. I primi tre di una top 5 monopolizzata dai ragazzi di Borgo Panigale… Il pilota di Gresini Racing ha piazzato la prima pole italiana al Mugello dal 2018 (con Valentino Rossi), ma lui ed il duo VR46 hanno messo la loro firma in un momento magico per le due ruote tricolori e per il Mugello. Certo sono state condizioni meteo particolari, ma questo non può sminuire il peso del risultato, anche perchè il terzetto era andato forte anche nelle precedenti sessioni.

La rivincita di VR46

La prima fila del Mugello è stata la nemesi perfetta di tante baggianate che si leggono ogni giorno sui social. “Di Giannantonio non è da MotoGP”, era l’opinione di qualche esperto da tastiera. Oppure: “Luca Marini su una Ducati ufficiali è uno scandalo, ce l’ha solo perchè è fratello di Valentino Rossi.” Risultato: pole position il Diggia, terzo Marini. Senza contare i mesi di illazioni tirate a vanvera sulla sponsorship di VR46. “Sono campagnoli che si sono fatti truffare, non hanno sponsor, e adesso come correranno in MotoGP?” Infatti: VR46 si è presentato con una banca come sponsor principale e al primo anno in top class archiviano la vigilia del GP più importante dell’anno gustandosi il dolce calice della prima fila.

L’ultima volta

Vi ricordate quand’è stata l’ultima volta che abbiamo visto una prima fila tutta tricolore in MotoGP? Non dobbiamo andare troppo lontano, basta tornare alla stagione 2016 ed all’evento disputato sul Red Bull Ring, in Austria. Ci pensano tre nomi importanti del motociclismo tricolore, cominciando da Andrea Iannone con una splendida pole position, la sua seconda (ed ultima) in sella alla Desmosedici. Segue la Yamaha M1 di Valentino Rossi, per poi completare la sequenza con la Rossa guidata da Andrea Dovizioso. Tutti con i rispettivi team factory, a differenza dei due team clienti del trio odierno al Mugello. Ma, anche se non sono così lontani, stiamo parlando di anni diversi.

Storia al Mugello

Se andiamo però a guardare tutte le qualifiche MotoGP disputate sulla pista italiana, ci rendiamo conto che Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Luca Marini insieme hanno fatto la storia. Non c’è mai stata una prima fila di piloti italiani sull’autodromo toscano! Oltre al fatto che Di Giannantonio è appena il terzo poleman italiano sulla pista toscana nell’era della nuova classe regina. Prima di lui solo due piloti erano riusciti a prendersi la prima casella in qualifica. Stiamo parlando di Andrea Iannone (2015) e di Valentino Rossi (sei pole position). Per il Dottore in un certo senso possiamo parlare di pole all’esordio: nel 2002, primo anno MotoGP dopo l’addio alla 500cc, si è preso la prima casella al Mugello.

La “prima fila dei dubbi”

Approdare in MotoGP non è certo semplice, oltre al fatto che l’adattamento non è immediato. Luca Marini per esempio, arrivato l’anno scorso, deve sempre fare i conti con “l’ingombrante” fratello maggiore Valentino Rossi. Passando a Fabio Di Giannantonio, di lui si diceva che non fosse all’altezza della classe regina, sottolineando in particolare i risultati in Moto2. Per completare il quadro, non mancavano i dubbi anche su Marco Bezzecchi in arrivo in classe regina. Tre ragazzi oggi protagonisti in casa, uniti dalla voglia di emergere e di sfruttare al massimo queste qualifiche indimenticabili.

Foto: Valter Magatti