MotoGP: Cal Crutchlow ‘scalda i motori’ con un test a Motegi

Dopo l’ufficialità della wild card a Motegi, Cal Crutchlow inizia a prepararsi. Completato in questi giorni un test privato proprio sul tracciato giapponese, sfoggiando per la prima volta i colori YAMALUBE RS4GP Racing Team, ovvero la livrea speciale con cui Crutchlow disputerà il fine settimana in MotoGP. Un’occasione importante anche per continuare il processo di sviluppo, alla ricerca di quel qualcosa che aiuti la M1 ed i suoi piloti a risalire la china.

Con Crutchlow test già importante

Martedì 8 agosto, quindi tre giorni fa, Cal Crutchlow è sceso in pista al Mobility Resort Motegi, ex Twin Ring Motegi. Un riscaldamento appunto in vista della sua presenza al prossimo Gran Premio del Giappone, in programma nei giorni 29 settembre-1 ottobre, ma non solo. Yamaha ha infatti confermato l’importanza di questa wild card del suo collaudatore. “Sarà un punto di svolta significativo per incrementare la performance della Yamaha YZR-M1” aveva sottolineato il project leader Kazutoshi Seki, in coro con Crutchlow. Si lavora soprattutto per la prossima stagione, serve trovare una soluzione in tempi non troppo lunghi. Anche perché in MotoGP c’è chi sta perdendo la pazienza…

Quartararo deluso

Il campione MotoGP 2021 infatti non sta più nascondendo la sua insoddisfazione. In effetti i risultati sono piuttosto eclatanti, come a Silverstone. Quartararo non s’è mai visto nemmeno lontanamente in grado di stare in prossimità dei 10, non parliamo del miraggio chiamato zona podio. Chiaramente non è che la situazione vada troppo a genio al pilota francese, che ha lanciato un’altra frecciatina a Yamaha sulle “promesse mai mantenute”. La casa dei tre diapason deve correre ai ripari per non perdere il suo pilota di punta e per accogliere al meglio anche Alex Rins fresco di firma. Un divario importante come quello visto attualmente non si annulla in un attimo, ma Cal Crutchlow ed il test team sono al lavoro per farcela quanto prima.