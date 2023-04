MotoGP: bagno di folla per Marco Bezzecchi, che festa a Viserba

La prima vittoria MotoGP è un traguardo indimenticabile per Marco Bezzecchi. Stesso discorso però per la sua Viserba, che gli ha tributato un’accoglienza da eroe. Nel pomeriggio di sabato 8 aprile infatti ecco tutto per lui il bagno di folla nella città riminese, con anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ed il comico Giuseppe Giacobazzi per omaggiarlo. Un’accoglienza da “eroe” per il re dell’Argentina, proprio dove nel 2018 in Moto3 ottenne la sua prima vittoria mondiale assoluta.

Primo podio e prima pole già nell’anno d’esordio, orsa è arrivato anche il primo successo. Dove vuole arrivare Marco Bezzecchi? Come ci ha detto però il suo capotecnico Matteo Flamigni, piedi per terra e lavorare, senza pressioni di sorta visto che siamo appena al secondo GP di questo lungo Mondiale 2023. In parte però Bezzecchi ha sorpreso pure lui con una crescita esponenziale ed una sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Non si tratta della sua pur fortissima Ducati, quanto piuttosto della sua forza mentale.

Marco Bezzecchi si concede pure il lusso di arrivare al COTA di Austin da leader iridato, a capo di un quartetto Ducati. L’anno scorso non è stato fortunato, la sua gara si è chiusa prestissimo per una caduta, ma certamente la storia cambierà in questo 2023. Ma questo sarà un discorso a cui pensare nei prossimi giorni. Per il momento Bezzecchi s’è goduto la festa in casa, certamente però un’altra spinta in più per continuare a guardare sempre più in alto in MotoGP.

Foto: Marzio Bondi