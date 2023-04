Civ Superbike, Marco Barnabó “Puntiamo al titolo ma sarà dura”

I tempi d’oro sono lontani ma il Campionato Italiano Superbike a livello d’iscritti sta tornando sui livelli di sei o sette anni fa. C’è un giusto mix di piloti esperti e giovani promesse, di piloti potenzialmente da Mondiale Superbike ma anche ragazzi che arrivano dai trofei minori. Il super favorito però è sempre Michele Pirro. Passano gli anni la situazione non cambia. Il tester Ducati quest’anno punta al suo decimo titolo italiano, il settimo in Superbike dopo i trionfi del 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. Normalmente se partecipa a tutto il campionato lo vince. In questi anni non si è aggiudicato l’alloro solo quando ha dovuto disertare un po’ di gare com’è successo nel 2016 quando ha vinto Matteo Baiocco e nel 2020 quando si è aggiudicato il titolo Lorenzo Savadori.

Il Team Principal Marco Barnabò però non canta vittoria, anzi.

“Chiaramente partecipiamo al Campionato Italiano Superbike con Michele per vincere il titolo – dice Marco Barnabò a Corsedimoto – Non lo facciamo certo per arrivare secondi. Però c’è Alessandro Delbianco e ci sono i vari giovani che vogliono portarci via il titolo. Sarà dura ma naturalmente vogliamo vincere il Campionato anche quest’anno”.

In questa stagione ci saranno più iscritti rispetto al recente passato. È un segnale importante?

“Sinceramente che ci siano molti o pochi iscritti non ci cambia tanto. La differenza è che i forti ogni anno che passa diventano sempre più competitivi. E’ quella la cosa che a noi del Team Barni preoccupa di più. Se poi sono in diciotto o in venti che partecipano è sicuramente meglio per lo spettacolo e per tutto il campionato. La cosa più difficile è che chi è davanti ovviamente vuole vincere, sta diventando sempre più veloce e quindi per noi è più difficile confermarci”.

