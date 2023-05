MotoGP, Bagnaia: piccola frattura alla caviglia, al Mugello ci sarà

Un incidente nel GP a Le Mans non proprio indolore per Francesco Bagnaia. Il campione MotoGP in carica infatti continuava ad accusare dolori alla caviglia destra, decidendo infine di sottoporsi a controlli più approfonditi. Il responso mostra c’è una conseguenza, anche se non sembra mettere in dubbio la tappa dopo la pausa. Bagnaia infatti ha riportato una frattura parziale dell’astragalo, ma non dovrebbero esserci problemi riguardo la sua presenza nel prossimo GP al Mugello, in programma tra circa tre settimane.

Bagnaia, la nota Ducati

Sembrava non ci fossero conseguenze nell’incidente tra il campione MotoGP e Maverick Vinales. Invece non è così, come viene spiegato oggi attraverso una nota del Ducati Team. “Bagnaia accusava ancora dolore alla caviglia destra in seguito all’incidente di domenica scorsa in Francia. Ha deciso quindi di sottoporsi ad ulteriori controlli al Centro Medico a Misano, dove hanno riscontrato la frattura parziale dell’astragalo. Questa lesione minore non impedirà a Bagnaia di prendere parte al prossimo GP d’Italia, programmato fra tre settimane al Mugello. Bagnaia lavorerà per recuperare ed essere perfettamente in forma per il GP di casa.”

Inizio 2023 complesso

Francesco Bagnaia comanda la classifica MotoGP, ma non si può dire che il suo inizio di stagione sia stato perfetto. Cinque round in archivio, con quindi 10 gare in totale includendo le Sprint. A referto quattro pole e quattro vittorie, due nelle ‘gare brevi’ e due nelle corse della domenica, oltre ad altri due podi nelle Sprint. Ci sono però ben tre zeri nelle gare lunghe: un 16° posto, una caduta, infine l’incidente con Vinales a Le Mans. Ecco quindi come mai Bagnaia comanda per appena un punto su Marco Bezzecchi, reduce dalla seconda vittoria MotoGP. Nonostante il comunicato, l’astragalo è un osso piuttosto fastidioso: da capire quindi come arriverà il campione Ducati al prossimo appuntamento al Mugello.

Foto: motogp.com