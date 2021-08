MotoGP: Bagnaia 2°, ma alla fine manca sempre qualcosa..

Sorride Bagnaia per il 2° posto dopo una MotoGP in Austria letteralmente pazza, ma un piccolo rimpianto per come sarebbe potuta finire sull'asciutto resta..

Ancora una volta sfuma la vittoria per Francesco Bagnaia in MotoGP, ma in Austria l’occasione sembrava davvero ghiotta. La pioggia ci ha privato di una possibile lotta tra Pecco, Marquez e Quartararo, proprio mentre l’alfiere Ducati si trovava al comando dopo avere condotto per grande parte della gara. Il cambio moto ha compromesso tutto, anche se la rimonta finale lascia il sorriso a Bagnaia che porta a casa il 2° posto e la 2° posizione nel campionato rosicchiando punti a Quartararo.

Felicità, anche se manca sempre qualcosa

“Sono contento, ma ci manca sempre qualcosa”, ammette a Sky Sport MotoGP. “Grande gara sia sull’asciutto che sul bagnato. Con le rain era facile cadere, l’asfalto era viscido e stare in piedi era davvero complicato”. Lo si è visto con la caduta di Marquez: “Marc è caduto e io stavo per fare il suo stesso errore nella stessa curva. In ogni caso è andata bene, ho provato a gestire ma poi è arrivata la pioggia..”

Bagnaia commenta il pacchetto Honda-Marquez

Un vero peccato: “Finire secondi va comunque benissimo. Sull’asciutto stavamo gestendo perfettamente le cose e c’era il margine adatto che secondo me ci avrebbe fatto fare la differenza sul finale”. Non mancano i complimenti al vincitore: “Brad (Binder) è stato bravissimo!”. Negli occhi rimarrà comunque la battaglia con Marc Marquez: “Il pacchetto Honda-Marc? Sono gli unici a starci vicino se non pari sul rettilineo. Prima di rientrare ai box però l’ho fatto stare davanti per capire cosa avrebbe fatto ed è stata la scelta giusta. Comunque fa paura negli ingressi di curva”.

Pecco e l’appunto sulla sicurezza

Come detto, rientrare con Marc per cambiare moto ha pagato: “L’ultimo giro è stato incredibile. Ero in P10 e ho passato quasi tutti, li ho contati uno a uno ma mi sono perso qualcosa perché ne ho contati solo sei! Non ho niente su cui rimpiangere, sono felice e le gare sono fatte anche così”. Non manca però un appunto sulla sicurezza: “Questa non è una pista adatta per le slick sull’acqua visti i muri che ci sono.. le rain nei primi due giri erano difficili, non oso immaginare per Brad e tutti quelli che hanno finito con le slick come sia stato correre in quelle condizioni”

