MotoGP, Avintia presenta le GP19 di Zarco e Rabat

Avintia ha presentato le livree 2020 delle Ducati di Tito Rabat e Johann Zarco.

Ad Andorra il team Real Avintia Ducati ha presentato la squadra MotoGP 2020. L’attenzione era tutta puntata su Johann Zarco, il neo arrivato incaricato di portare la scuderia nelle zone di classifica che contano. La sua presenza non solo ha portato nuovi sponsor al team, ma anche entusiasmo, una maggiore presenza di ingegneri Ducati nel box satellite e aggiornamenti tecnici. Un salto di qualità non indifferente per il team di Raul Romero e Ruben Xaus.

Tito Rabat e Johann Zarco si presenteranno ai nastri di partenza con due GP19, in teoria inferiori alle quattro GP20 in dotazione a Dovizioso, Petrucci, Miller e Bagnaia. Ma ciò non diminuisce la fiducia di una squadra che ha sofferto molto l’anno scorso. Un nono posto di Tito Rabat al Montmelò è stato il suo miglior risultato. “Stare con la Ducati è una sfida difficile ma bella. Ho molte cose da imparare, ma è quello che devo fare ora“, ha detto Zarco. Il suo obiettivo è lottare costantemente per la top-10 e conquistare quanto prima la squadra factory.

Prima della presentazione, nel cuore di Andorra la Vella, ci ha pensato il pilota acrobatico Emilio Zamora a deliziare il pubblico. Circa 500 persone hanno assistito allo show dello stuntman. Al termine dell’evento Zarco e Rabat si sono soffermati con i fan che chiedevano foto e autografi. Dal 22 al 24 febbraio Avintia tornerà in pista per gli ultimi tre giorni di test IRTA precampionato.